С такими сумками в люди не выйдешь: модели, которые безобразят современный образ (фото)
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Стилист назвала "антисумки", которых нужно избегать в магазинах любой ценой
Добиться стильного гардероба без насмотренности практически невозможно. Чтобы не ошибиться с выбором актуальной вещи, необходимо постоянно сравнивать модные тенденции с уже устаревшими трендами. В этом материале говорим о сумках, которые являются неотъемлемым аксессуаром любого лука. Напомним, что они способны как выгодно подчеркнуть ваш стиль, так и испортить его окончательно.
Стилист Татьяна Базлова указала на картинках, какие сумки сейчас носят ярлык антитрендов, а какие без проблем дополняют стильный современный образ.
Главными минусами сумок, изображенных слева, являются:
- Дешевая визуально фурнитура или несуразно поставленный бренд, который явно лишний на сумке.
- Отсутствие структурированности, то есть способности изделия держать форму.
- Неудачный дизайн.
Отметим, что некоторые сумки остаются актуальным на протяжении нескольких лет и очень удачно списываются в гардероб многих модниц. О самых актуальных моделях на года мы писали ранее.
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