Укр

С такими сумками в люди не выйдешь: модели, которые безобразят современный образ (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Антитренды сумок в 2022 году Новость обновлена 06 февраля 2022, 15:19
Антитренды сумок в 2022 году

Стилист назвала "антисумки", которых нужно избегать в магазинах любой ценой

Добиться стильного гардероба без насмотренности практически невозможно. Чтобы не ошибиться с выбором актуальной вещи, необходимо постоянно сравнивать модные тенденции с уже устаревшими трендами. В этом материале говорим о сумках, которые являются неотъемлемым аксессуаром любого лука. Напомним, что они способны как выгодно подчеркнуть ваш стиль, так и испортить его окончательно.

Стилист Татьяна Базлова указала на картинках, какие сумки сейчас носят ярлык антитрендов, а какие без проблем дополняют стильный современный образ.

Главными минусами сумок, изображенных слева, являются:

  • Дешевая визуально фурнитура или несуразно поставленный бренд, который явно лишний на сумке.
  • Отсутствие структурированности, то есть способности изделия держать форму.
  • Неудачный дизайн.

Отметим, что некоторые сумки остаются актуальным на протяжении нескольких лет и очень удачно списываются в гардероб многих модниц. О самых актуальных моделях на года мы писали ранее.

Теги:
#Мода #Сумки #Тренды #Антитренды #Мода 2022
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