С такими сумками в люди не выйдешь: модели, которые безобразят современный образ (фото)

Стилист назвала "антисумки", которых нужно избегать в магазинах любой ценой

Добиться стильного гардероба без насмотренности практически невозможно. Чтобы не ошибиться с выбором актуальной вещи, необходимо постоянно сравнивать модные тенденции с уже устаревшими трендами. В этом материале говорим о сумках, которые являются неотъемлемым аксессуаром любого лука. Напомним, что они способны как выгодно подчеркнуть ваш стиль, так и испортить его окончательно.

Стилист Татьяна Базлова указала на картинках, какие сумки сейчас носят ярлык антитрендов, а какие без проблем дополняют стильный современный образ.

Главными минусами сумок, изображенных слева, являются:

Дешевая визуально фурнитура или несуразно поставленный бренд, который явно лишний на сумке.

Отсутствие структурированности, то есть способности изделия держать форму.

Неудачный дизайн.

Отметим, что некоторые сумки остаются актуальным на протяжении нескольких лет и очень удачно списываются в гардероб многих модниц. О самых актуальных моделях на года мы писали ранее.