Віддає нафталіном і додає вік: речі, яким пора на смітник (фото)

Речі навіть наймоднішого крою можуть старити і робити образ несучасним.

Щоб виглядати стильно, модно і сучасно, потрібно не тільки стежити за трендами та антитрендами одягу, взуття та аксесуарів на кожен сезон, але й слідкувати за різними деталями цих речей. Наприклад, невдалі вирізи чи рукава можуть зіпсувати весь образ і навіть додати вік.

Стиліст Тетяна Бєлявіна на своїй сторінці в Інстаграм розповіла своїм підписницям, які речі у вашому гардеробі не варто носити. А також, вона відзначила який одяг навпаки виставлятиме вас у вигідному світлі.

Читайте також: Категорія Мода 5 трендів весни, які не личать нікому Подібні речі потрібно носити дуже обережно, адже вони є досить екстравагантними.

Вирізи

Намагайтеся не обирати округлі варіанти. Їх можна носити для різноманітності, але важливо в такому разі стежити, щоб решта одягу в образі була сучасною.

Краще обирати квадратні варіанти та V-вирізи, а також сорочковий комір.

Рукава

Крильця, рукав ¾, рукав з воланами, прилаштовані рукави — не потрібно вибирати. Краще віддавати перевагу коротким, як у футболки, рукавах або довгим, з об’ємом вгорі.

Деталі

Дрібні рюші, кокетки, коротку планку з ґудзиками, планку без ґудзиків, складання та защипи від брами – також краще не вибирати. Це застарілі елементи, які лише додаватимуть вік.

Додамо, що так званий "бабин" принт дуже не йде молодим дівчатам. Які ще речі можуть перетворити вас на "тітку" — дивіться в нашому матеріалі.