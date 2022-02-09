Віддає нафталіном і додає вік: речі, яким пора на смітник (фото)
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Речі навіть наймоднішого крою можуть старити і робити образ несучасним.
Щоб виглядати стильно, модно і сучасно, потрібно не тільки стежити за трендами та антитрендами одягу, взуття та аксесуарів на кожен сезон, але й слідкувати за різними деталями цих речей. Наприклад, невдалі вирізи чи рукава можуть зіпсувати весь образ і навіть додати вік.
Стиліст Тетяна Бєлявіна на своїй сторінці в Інстаграм розповіла своїм підписницям, які речі у вашому гардеробі не варто носити. А також, вона відзначила який одяг навпаки виставлятиме вас у вигідному світлі.
Вирізи
Намагайтеся не обирати округлі варіанти. Їх можна носити для різноманітності, але важливо в такому разі стежити, щоб решта одягу в образі була сучасною.
Краще обирати квадратні варіанти та V-вирізи, а також сорочковий комір.
Рукава
Крильця, рукав ¾, рукав з воланами, прилаштовані рукави — не потрібно вибирати. Краще віддавати перевагу коротким, як у футболки, рукавах або довгим, з об’ємом вгорі.
Деталі
Дрібні рюші, кокетки, коротку планку з ґудзиками, планку без ґудзиків, складання та защипи від брами – також краще не вибирати. Це застарілі елементи, які лише додаватимуть вік.
Додамо, що так званий "бабин" принт дуже не йде молодим дівчатам. Які ще речі можуть перетворити вас на "тітку" — дивіться в нашому матеріалі.
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