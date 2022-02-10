Полная безвкусица: вещи, про которые давно пора забыть в 2022 году (фото)

Если вы "идете в ногу" с модой, то эти вещи надевать противопоказано.

Мода циклична, и порой она так быстро меняется, что не успеваешь купить какую-то вещь, а она уже становиться неактуальной. Чтобы избежать подобного можно составлять свой гардероб на основе вещей, которые всегда будут смотреться стильно и не утратят актуальности, ну или внимательно следить за всеми трендами и антитрендами.

Какие веще не стоит покупать сейчас, так как они уже теряют свою актуальность, сообщается в Инстаграм-блоге girls_aurora.

Антитренды 2022:

Меховая жилетка. Такие жилетки уже давно пора "похоронить".

Кожаные легинсы. Легинсы уместны лишь в спортзале, а кожаные и в принципе должны исчезнуть как вид.

Ажурные колготки — это категорическое "нет", которое в принципе никогда не было "да". Такие колготки испортят любой образ.

Меховая кепка. Надевая меховую кепку, вы сразу превращаетесь в старуху Шапокляк, прибавляя себе 15−20 лет.

Балетки. Это не только некрасиво, но еще и вредно. Отсутствие подъема перегружает позвоночник, что вызывает боли в ногах и спине, а также может привести к плоскостопию.

Образ "Всё в одном цвете". Это полная безвкусица.

Аксессуары, которые не подходят ни к чему из гардероба. Сумка с леопардовым принтом, ремень, купленный по прихоти, шарф не пойми откуда. От подобных вещей нужно избавляться немедленно.

Стоит добавить, что без красивой обуви не обходится ни один стильный наряд. Ранее стилист показала несколько ключевых моделей, которые будут актуальны этой весной.