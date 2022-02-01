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Пора готовиться к весне: актуальные модели обуви в 2022-м году (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Стильная обувь – главная слабость любой модницы Новость обновлена 01 февраля 2022, 16:35
Стильная обувь – главная слабость любой модницы

Если в вашем гардеробе отсутствует обувь из этого списка, срочно отправляйтесь по магазинам.

Наступил февраль месяц, а это значит, что совсем скоро придет теплая весна и можно будет снять теплые шубы, пуховики и дубленки, сменив их на что-то более легкое. Такая же судьба ждет и зимнюю обувь: теплые сапоги отправятся в шкаф ждать холодов. Чтобы весной 2022 года выглядеть на все 100% нужно правильно подбирать не только стильные вещи, но и обувь.

Стилист Ольга в своей модном блоге в Инстаграм, который она ведет под ником stilnodostupno, показала несколько ключевых моделей обуви, которые будут актуальны этой весной. Она советует срочно отправляться на распродажу, если в вашем шкафу нет таких моделей. Не забывайте, что важно правильно выбирать высоту обуви, чтобы она не портила образ, а наоборот его дополняла.

Самая актуальная обувь весны 2022:

  • Ботфорты
  • Казаки
  • Кроссовки
  • Сапоги-трубы
  • Ботинки со шнурками
  • Жокейские сапоги
  • Челси на массивной подошве
  • Лоферы и дерби

Чтобы быть стильной в новом году, вам также нужно знать о вещах, приобретая которые вы только зря потратите деньги. Какие пять вещей нельзя покупать, чтобы в итоге не разочароваться — смотрите в нашем предыдущем материале.

Теги:
#Мода #Обувь #Стиль #Зимняя мода
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