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Повний несмак: речі, про які давно настав час забути в 2022 році (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Забудьте про ці речі у 2022 році Новина оновлена 10 лютого 2022, 07:54
Забудьте про ці речі у 2022 році

Якщо ви "йдете в ногу" з модою, то ці речі вдягати протипоказано.

Мода циклічна, і часом вона так швидко змінюється, що не встигаєш купити якусь річ, а вона вже стає неактуальною. Щоб уникнути подібного, можна складати свій гардероб на основі речей, які завжди будуть виглядати стильно і не втратить актуальності, ну або уважно стежити за всіма трендами та антитрендами.

Які речі не варто купувати зараз, тому що вони вже втрачають свою актуальність, повідомляється в Інстаграм-блозі girls_aurora.

Антитренди 2022:

  • Хутряний жилет. Такі жилети вже давно настав час "поховати".
  • Шкіряні легінси. Легінси доречні лише у спортзалі, а шкіряні та в принципі повинні зникнути як вид.
  • Ажурні колготки – це категоричне "ні", яке в принципі ніколи не було "так". Такі колготки зіпсують будь-який образ.
  • Хутряна кепка. Одягаючи хутряну кепку, ви відразу перетворюєтеся на стару Шапокляк, додаючи собі 15-20 років.
  • Балетки. Це не лише некрасиво, а ще й шкідливо. Відсутність підйому перевантажує хребет, що спричиняє біль у ногах та спині, а також може призвести до плоскостопості.
  • Образ "Все в одному кольорі". Це повний несмак.
  • Аксесуари, які не підходять ні до чого із гардероба. Сумка з леопардовим принтом, ремінь, куплений як забаганка, шарф не зрозумій звідки. Від подібних речей потрібно позбавлятися негайно.

Варто додати, що без красивого взуття не обходиться жодне стильне вбрання. Раніше стиліст показала кілька ключових моделей, які будуть актуальні цієї весни.

Теги:
#Мода #Стиль #Тренди
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