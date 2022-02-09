Поза модою: речі, які ніколи не втрачають своєї актуальності (фото)

Ці речі практично без змін відбуваються через десятиліття.

Всі ми знаємо, що мода циклічна, і щосезону чи року популярні тренди змінюються на нові, які згодом також зміняться, і так по колу. Проте є такий одяг, який своєї актуальності не втрачає ніколи.

Іміджмейкер Оксана Денисова на своїй станиці в Інстаграмі розповіла, які речі знаходяться не моди, що робить їх універсальними. А також стиліст розповіла про переваги такого одягу в гардеробі.

Речі, які завжди у тренді:

Джинси

Тренч

Пальто

Біла сорочка

Водолазка

Косуха

Біла футболка

Лодочки

Кеди

Переваги таких речей: ⠀

Можуть легко скласти базу гардеробу

Відмінно поєднуються з іншими речами та дозволяють зробити максимум стильних комплектів.

Речі не на один сезон, тому можна купити дорожче, але якісніше.

Основне правило при покупці такого одягу — вибирати базові речі, без зайвих елементів і декору, тому що незвичайний крій складніше поєднується з наявним гардеробом і швидше виходить з моди.

Нагадаємо, що в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" стиліст та модний інфлюєнсер Крістіна Алексейчук розповіла, з чим поєднувати тренди з минулого, щоб не виглядати старомодно.