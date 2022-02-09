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Поза модою: речі, які ніколи не втрачають своєї актуальності (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Речі, які можна назвати універсальними Новина оновлена 09 лютого 2022, 18:20
Речі, які можна назвати універсальними

Ці речі практично без змін відбуваються через десятиліття.

Всі ми знаємо, що мода циклічна, і щосезону чи року популярні тренди змінюються на нові, які згодом також зміняться, і так по колу. Проте є такий одяг, який своєї актуальності не втрачає ніколи.

Іміджмейкер Оксана Денисова на своїй станиці в Інстаграмі розповіла, які речі знаходяться не моди, що робить їх універсальними. А також стиліст розповіла про переваги такого одягу в гардеробі.

Речі, які завжди у тренді:

  • Джинси
  • Тренч
  • Пальто
  • Біла сорочка
  • Водолазка
  • Косуха
  • Біла футболка
  • Лодочки
  • Кеди

Переваги таких речей: ⠀

  • Можуть легко скласти базу гардеробу
  • Відмінно поєднуються з іншими речами та дозволяють зробити максимум стильних комплектів.
  • Речі не на один сезон, тому можна купити дорожче, але якісніше.

Основне правило при покупці такого одягу — вибирати базові речі, без зайвих елементів і декору, тому що незвичайний крій складніше поєднується з наявним гардеробом і швидше виходить з моди.

Нагадаємо, що в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" стиліст та модний інфлюєнсер Крістіна Алексейчук розповіла, з чим поєднувати тренди з минулого, щоб не виглядати старомодно.

Теги:
#Мода #Стиль
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