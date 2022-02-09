Поза модою: речі, які ніколи не втрачають своєї актуальності (фото)
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Ці речі практично без змін відбуваються через десятиліття.
Всі ми знаємо, що мода циклічна, і щосезону чи року популярні тренди змінюються на нові, які згодом також зміняться, і так по колу. Проте є такий одяг, який своєї актуальності не втрачає ніколи.
Іміджмейкер Оксана Денисова на своїй станиці в Інстаграмі розповіла, які речі знаходяться не моди, що робить їх універсальними. А також стиліст розповіла про переваги такого одягу в гардеробі.
Речі, які завжди у тренді:
- Джинси
- Тренч
- Пальто
- Біла сорочка
- Водолазка
- Косуха
- Біла футболка
- Лодочки
- Кеди
Переваги таких речей: ⠀
- Можуть легко скласти базу гардеробу
- Відмінно поєднуються з іншими речами та дозволяють зробити максимум стильних комплектів.
- Речі не на один сезон, тому можна купити дорожче, але якісніше.
Основне правило при покупці такого одягу — вибирати базові речі, без зайвих елементів і декору, тому що незвичайний крій складніше поєднується з наявним гардеробом і швидше виходить з моди.
Нагадаємо, що в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" стиліст та модний інфлюєнсер Крістіна Алексейчук розповіла, з чим поєднувати тренди з минулого, щоб не виглядати старомодно.
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