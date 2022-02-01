Настав час готуватися до весни: актуальні моделі взуття в 2022-му році (фото)

Якщо у вашому гардеробі немає взуття з цього списку, терміново вирушайте по магазинах.

Настав лютий місяць, а це означає, що незабаром прийде тепла весна і можна буде зняти теплі шуби, пуховики та дублянки, змінивши їх на щось легше. Така ж доля чекає і на зимове взуття: теплі чоботи вирушать у шафу чекати холодів. Щоб навесні 2022 року виглядати на всі 100%, потрібно правильно підбирати не тільки стильні речі, але й взуття.

Стиліст Ольга у своєму модному блозі в Інстаграм, який вона веде під ніком stilnodostupno, показала кілька ключових моделей взуття, які будуть актуальні цієї весни. Вона радить терміново вирушати на розпродаж, якщо у вашій шафі немає таких моделей. Не забувайте, що важливо правильно вибирати висоту взуття, щоб вона не псувала образ, а навпаки його доповнювала.

Найактуальніше взуття весни 2022:

Ботфорти

Козаки

Кросівки

Чоботи-труби

Черевики зі шнурками

Жокейські чоботи

Челсі на масивній підошві

Лофери та дербі

Щоб бути стильною в новому році, вам також потрібно знати про речі, купуючи які ви даремно витратите гроші. Які п’ять речей не можна купувати, щоб зрештою не розчаруватися — дивіться у нашому попередньому матеріалі.