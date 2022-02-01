Настав час готуватися до весни: актуальні моделі взуття в 2022-му році (фото)
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Якщо у вашому гардеробі немає взуття з цього списку, терміново вирушайте по магазинах.
Настав лютий місяць, а це означає, що незабаром прийде тепла весна і можна буде зняти теплі шуби, пуховики та дублянки, змінивши їх на щось легше. Така ж доля чекає і на зимове взуття: теплі чоботи вирушать у шафу чекати холодів. Щоб навесні 2022 року виглядати на всі 100%, потрібно правильно підбирати не тільки стильні речі, але й взуття.
Стиліст Ольга у своєму модному блозі в Інстаграм, який вона веде під ніком stilnodostupno, показала кілька ключових моделей взуття, які будуть актуальні цієї весни. Вона радить терміново вирушати на розпродаж, якщо у вашій шафі немає таких моделей. Не забувайте, що важливо правильно вибирати висоту взуття, щоб вона не псувала образ, а навпаки його доповнювала.
Найактуальніше взуття весни 2022:
- Ботфорти
- Козаки
- Кросівки
- Чоботи-труби
- Черевики зі шнурками
- Жокейські чоботи
- Челсі на масивній підошві
- Лофери та дербі
Щоб бути стильною в новому році, вам також потрібно знати про речі, купуючи які ви даремно витратите гроші. Які п’ять речей не можна купувати, щоб зрештою не розчаруватися — дивіться у нашому попередньому матеріалі.
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