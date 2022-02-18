Фешн-табу: 10 вещей, на которые стилисты не советуют тратить деньги (фото)

Тот факт, что эти вещи носят все, еще не значит, что они модные.

Мода не стоит на месте, и практически каждый день появляются новые вещи, тренды и модные тенденции, и уследить за всем очень сложно. Однако среди всего обилия стилисты отмечают, что есть такие вещи, которые не стоит носить, но модницы по всему миру все равно продолжают скупать.

Какие вещи профессиональные стилисты не советуют иметь в своем гардеробе, сообщает AdMe.ru.

Белые джинсы скинни

Из-за своих особенностей такие джинсы мало кому идут, но если выбирать более свободные модели, то образ будет смотреться лучше.

Дизайнерские эспадрильи

Деньги на ветер, ведь веревочная подошва из джута и текстильный верх быстро приходят в негодность.

Одна модель разных расцветок

Лучше не забивать гардероб однотипными вещами и пробовать что-то новое. Исключения — футболки и майки, которые требуют регулярной замены.

"Бабушкины" трусы

Нижнее белье создает определенное настроение и добавляет уверенности в себе. Поэтому не нужно тратить свою жизнь на некрасивые трусики.

Бесформенная домашняя одежда

Даже дома нужно выглядеть аккуратно и опрятно. Сейчас выбор домашней одежды очень большой: от шелковых комплектов до изысканных домашних платьев.

Длинное платье с коротким подкладом

Такие вещи делают образ дешевым и неприглядным.

Кроссовки с открытой пяткой

Если вам нужна удобная обувь на каждый день, не стоит гнаться з модой и покупать подобную пару. Во-первых, мода очень быстро меняется, а во-вторых, такие кроссовки будут соскальзывать с ноги.

Ботинки-носки

Бесспорно удобно, но спешить покупать такую обувь не стоит. Лучше вкладывать деньги в базовые вещи. К тому же, они очень непрактичные.

Изделия из кожи и замши

Изделия из кожи и замши очень привередливы.

Тонкий трикотаж

Перед покупкой льняной или шелковой вещи стоит подумать дважды, ведь мнущиеся ткани без должного ухода выглядят неопрятно.

Стоит добавить, что без красивой обуви не обходится ни один стильный наряд. Ранее стилист показала несколько ключевых моделей, которые будут актуальны этой весной.