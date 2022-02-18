Фешн-табу: 10 речей, на які стилісти не радять витрачати гроші (фото)

Той факт, що ці речі носять всі, ще не означає, що вони модні.

Мода не стоїть на місці, і практично щодня з’являються нові речі, тренди та модні тенденції, і стежити за всім дуже складно. Однак серед усього розмаїття стилісти відзначають, що є такі речі, які не варто носити, але модниці по всьому світу продовжують скуповувати.

Які речі професійні стилісти не радять мати у власному гардеробі, повідомляє AdMe.ru.

Білі джинси скінні

Через свої особливості такі джинси мало кому йдуть, але якщо вибирати вільніші моделі, то образ матиме кращий вигляд.

Дизайнерські еспадрильї

Гроші на вітер, адже мотузкова підошва з джуту і текстильний верх швидко стають непридатними.

Одна модель різних кольорів

Краще не забивати гардероб однотипними речами та пробувати щось нове. Винятки — футболки та майки, які потребують регулярної заміни.

"Бабуліні" труси

Спідня білизна створює певний настрій та додає впевненості у собі. Тому не потрібно витрачати своє життя на негарні трусики.

Безформний домашній одяг

Навіть вдома потрібно виглядати акуратно та охайно. Зараз вибір домашнього одягу дуже великий: від шовкових комплектів до вишуканих домашніх суконь.

Довга сукня з коротким підкладом

Такі речі роблять образ дешевим та непривабливим.

Кросівки з відкритою п’ятою

Якщо вам потрібне зручне взуття на кожен день, не варто гнатися з модою та купувати подібну пару. По-перше, мода дуже швидко змінюється, а по-друге, такі кросівки будуть зісковзувати з ноги.

Черевики-шкарпетки

Безперечно зручно, але поспішати купувати таке взуття не варто. Краще вкладати гроші у базові речі. До того ж вони дуже непрактичні.

Вироби зі шкіри та замші

Вироби зі шкіри та замші дуже вибагливі.

Тонкий трикотаж

Перед покупкою лляної або шовкової речі варто подумати двічі, адже тканини, що мнуться, без належного догляду виглядають неохайно.

Варто додати, що без красивого взуття не обходиться жодне стильне вбрання. Раніше стиліст показала кілька ключових моделей, які будуть актуальні цієї весни.