Когда можно стричься в мае, чтобы привлечь деньги и успех

Наиболее удачными днями для стрижки считаются дни растущей Луны.

Красивая стрижка и укладка не только поднимает настроение и делает красивее, но и может обогатить своего владельца энергией и силой, которые помогут ему достичь новых высот и даже улучшить свое материально положение. Главное знать, когда именно можно и даже нужно идти к стилисту.

К примеру, если 4-го числа постричь кончики, то волосы начнут расти быстрее, как и деньги на ваших счетах. А 12 мая желательно стричься людям, у которых ослабленный иммунитет. Если у вас депрессия, то нова стрижка, сделанная 18 мая, обязательно поднимет вам настроение.

Если вы решили обновить свой имидж в последний весенний месяц, то вам необходимо ознакомиться с лунным календарем стрижек на май 2022 года, чтобы знать какие дни лучше всего подходят для стрижки и покраски, а в какие дни к волосам лучше совсем не прикасаться.

Лунный календарь стрижек на май 2022:

Стоит отметить, что стричься можно как на растущую, и на убывающую Луну, главное ориентироваться на цель своею преображения. Если вы хотите отрастить волосы, то стричься лучше на растущую Луну (с 1 по 15 мая и 31 мая), а если наоборот, вы хотите, чтобы волосы не особо росли, то поход в салон красоты стоит запланировать на убывающую Луну (с 17 по 29 мая).

Благоприятные дни для стрижки волос: 4, 6, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 31 мая

4, 6, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 31 мая Благоприятные дни для покраски волос: 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 28, 29, 31 мая

В эти дни можно и стричься, и красить волосы, не боясь, что это повлечет за собой неприятные последствия.

Неблагоприятные дни для стрижки волос: 2, 3, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 21, 23, 25, 28, 29, 30 мая

2, 3, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 21, 23, 25, 28, 29, 30 мая Неблагоприятные дни для покраски волос: 2, 4, 5, 6, 20, 21, 25, 26, 27, 30 мая

Поход в салон красоты в эти дни не принесет желаемого результата, а вы лишь зря потратите свои деньги, нервы и время.

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