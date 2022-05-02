Коли можна стригтися у травні, щоб залучити гроші та успіх

Найбільш вдалими днями для стрижки вважаються дні, коли Місяць росте.

Красива стрижка і укладка не тільки підіймає настрій і робить гарнішими, але й може збагатити свого власника енергією та силою, які допоможуть йому досягти нових висот та навіть покращити своє матеріальне становище. Головне знати, коли саме можна і навіть треба йти до стиліста.

Наприклад, якщо 4-го числа постригти кінчики, то волосся почне рости швидше, як і гроші на ваших рахунках. А 12 травня бажано стригтися людям, які мають ослаблений імунітет. Якщо у вас депресія, то нова стрижка, зроблена 18 травня, обов’язково підніме вам настрій.

Якщо ви вирішили оновити свій імідж в останній весняний місяць, то вам необхідно ознайомитися з місячним календарем стрижок на травень 2022 року, щоб знати, які дні найкраще підходять для стрижки та фарбування, а в які дні до волосся краще зовсім не торкатися.

Місячний календар стрижок на травень 2022:

Варто відзначити, що стригтися можна як на Місяць, що зростає, так і на спадний, головне орієнтуватися на мету свого перетворення. Якщо ви хочете відростити волосся, то стригтися краще на місяць, що росте (з 1 по 15 травня і 31 травня), а якщо навпаки, ви хочете, щоб волосся не особливо росло, то похід в салон краси варто запланувати на спадний Місяць (з 17 по 29 травня).

Сприятливі дні для стрижки волосся: 4, 6, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 31 травня

4, 6, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 31 травня Сприятливі дні для фарбування волосся: 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 28, 29, 31 травня

У ці дні можна і стригтися, і фарбувати волосся, не боячись, що це спричинить неприємні наслідки.

Несприятливі дні для стрижки волосся: 2, 3, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 21, 23, 25, 28, 29, 30 травня

2, 3, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 21, 23, 25, 28, 29, 30 травня Несприятливі дні для фарбування волосся: 2, 4, 5, 6, 20, 21, 25, 26, 27, 30 травня

Похід у салон краси в ці дні не принесе бажаного результату, а ви лише дарма витратите свої гроші, нерви та час.

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