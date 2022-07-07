Стоимость плаща – свыше 2 тысяч долларов

Дизайнеры — настолько творческий и неординарный народ, что просто диву даешься! Так, модный дом Balenciaga, который только в мае выпустил "пожёванные" кроссовки, стоимостью 2 тысячи долларов, представил новую коллекцию плащей с рисунком… голубиного помета.

"Коллекция об*сранных голубями плащей за 3 тысячи долларов/штука. Зумеры теперь в прямом смысле покупают г*вно", — пишут в сети.

Также пользователи отмечают, что подобные "тренды" этот модный дом выпускает не впервые, а также смеются, сколько денег получили за свою "работу" сами голуби: "бесовская одежда", "сколько денег получили голуби за дизайн", "словно куры об*срали".

Ранее в сети оценили новй тренд японца Такаюки Фукудзава. Дизайнер представил концепцию носков, главная особенность которых — наличие дыры для большого пальца.