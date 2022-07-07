Вартість плаща – понад 2 тисячі доларів

Дизайнери — настільки творчий і неординарний народ, що просто дивуєшся! Так, модний дім Balenciaga, який тільки в травні випустив "пожовані" кросівки вартістю 2 тисячі доларів, представив нову колекцію плащів з малюнком… голубиного посліду.

"Колекція об*сраних голубами плащів за 3 тисячі доларів/штука. Зумери тепер у прямому розумінні купують г*вно", — пишуть у мережі.

Також користувачі відзначають, що подібні "тренди" цей модний дім випускає не вперше, а також сміються, скільки грошей отримали за свою "роботу" самі голуби: "бісівська одежа", "скільки грошей отримали голуби за дизайн", "ніби кури об*срали".

Раніше у мережі оцінили новий тренд японця Такаюкі Фукудзава. Дизайнер представив концепцію шкарпеток, головною особливістю яких є наявність дірки для великого пальця.