С чем носить вьетнамки, чтобы выглядеть стильно: топ-10 модных образов (фото)

На пике трендов — вьетанамки на массивной подошве

В этом сезоне в тренде огромное количество летней обуви, начиная от минималистических босоножек и заканчивая массивными дутыми шлепанцами. Одна из топовых пар обуви на лето – вьетнамки. Это не только удобная обувь, которая годится на пляж, а и стильная в повседневной носке и даже для луков на особый случай, если уметь ее сочетать.

О том, как стильно носить вьетнамки и под какую одежду подойдет этот вариант летней обуви, пишет стилист Дарья Григора в своем Instagram-блоге. С вьетнамками можно составить массу актуальных образов в летнее время, и не только в кэжуал-стиле, а и более изысканные луки.

Как пишет стилист, современные вьетнамки выглядят далеко не так, как первые представители этого типа обуви, а как полноценные босоножки. Такую обувь, по словам Григоры, можно хорошо вписать как в повседневной жизни, так и в изысканные особые образы.

Так, вьетнамки летом сочетают с платьями-комбинациями или юбками миди из шелка. Особенно выгодно смотрится такой фасон обуви с небольшой платформой. В целом, вьетнамки подойдут практически под любой фасон юбки, так что дополнят многие летние наряды.

Женственные луки с вьетнамками

Удобная и стильная обувь для лета

С шортами и брюками вьетнамки так же можно смело обувать. На пике моды в этом сезоне яркие модели, массивные и дутые. Вьетнамки на массивной подошве остаются актуальными еще с прошлого лета.

Низкий ход идеален для брюк

Трендовые модели вьетнамок

Вьетнамки с небольшим каблуком идеальны для луков с платьями или шортами-бермудами. С такой обувью образ станет более изысканным и женственным.

Вьетнамки на каблуке актуальны

Напомним, в сезоне лето-2022 актуальными остается немало моделей летней обуви на низком ходу, но представлены и каблуки с платформой. Стилисты рекомендуют носить плетеную обувь, туфли на платформе и кроссовки, выпущенные известными брендами в коллаборации.