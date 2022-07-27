З чим носити в’єтнамки, щоб виглядати стильно: топ-10 модних образів (фото)

На піку трендів — в’єтанамки на масивній підошві

Цього сезону в тренді величезна кількість літнього взуття, починаючи від мінімалістичних босоніжок і закінчуючи масивними дутими шльопанцями. Одна із топових пар взуття на літо – в’єтнамки. Це не тільки зручне взуття, яке підходить на пляж, а й стильне в повсякденному носінні та навіть для луку на особливий випадок, якщо вміти його поєднувати.

Про те, як стильно носити в’єтнамки та під який одяг підійде цей варіант літнього взуття, пише стилістка Дар’я Григора у своєму Instagram-блозі. З в’єтнамками можна скласти масу актуальних образів у літню пору, і не тільки в кежуал-стилі, а й вишуканіші луки.

Як пише стилістка, сучасні в’єтнамки виглядають далеко не так як перші представники цього типу взуття, а як повноцінні босоніжки. Таке взуття, за словами Григори, можна добре вписати як у повсякденному житті, так і у вишукані особливі образи.

Так, в’єтнамки влітку поєднують із сукнями-комбінаціями чи спідницями міді з шовку. Особливо вигідно виглядає такий фасон взуття з невеликою платформою. Загалом в’єтнамки підійдуть практично під будь-який фасон спідниці, тому доповнять багато літніх вбрань.

Жіночні луки з в’єтнамками

Зручне та стильне взуття для літа

З шортами та штанами в’єтнамки так само можна сміливо взувати. На піку моди цього сезону яскраві моделі, масивні й дуті. В’єтнамки на масивній підошві залишаються актуальними ще з минулого літа.

Низький хід ідеальний для штанів

Трендові моделі в’єтнамок

В’єтнамки з невеликим підбором ідеальні для луків з сукнями або шортами-бермудами. З таким взуттям образ стане більш вишуканим та жіночним.

В’єтнамки на підборах актуальні

Нагадаємо, у сезоні літо-2022 актуальними залишається чимало моделей літнього взуття на низькому ходу, але представлені й підбори з платформою. Стилісти рекомендують носити плетене взуття, туфлі на платформі та кросівки, випущені відомими брендами у колаборації.