Не только на голове: топ-9 необычных способов носить платок (фото)

Стилист рассказала, как обычный платок может сделать ваш образ оригинальным и трендовым

Не секрет, что правильно подобранные аксессуары могут повысить градус стиля в любом образе. Разнообразные платки — предмет гардероба, как летнего, так и осеннего, можно носить довольно нестандартно. Благодаря модным приемам вы будете выглядеть очень стильно.

О том, как необычно завязать шейный платок или косынку, рассказала стилист Марина Демчишина в своем Instagram-блоге. По ее словам, это классный способ разбавить базовые луки за минимальные средства. Есть как минимум девять неординарных вариантов для использования этого элемента гардероба.

Самый привычный способ – завязать платок на голове. Но и это можно сделать с изюминкой. К примеру, попробуйте вплести косынку в косу или оберните ею собранные волосы в пучок.

Разнообразные способы завязать платок на голове

Для летнего времени подойдут луки с платками, надетыми в качестве топа. Подобный элемент образа добавит нотку откровенности.

Импровизированный топ

Косынка, завязанная на шее, достаточно традиционный пример, но от этого не менее элегантный и стильный. Стилист добавляет, что этот прием освежит любой базовый образ.

Стильно и оригинально

Платок вместо цепочки для очков – тренд, который стоит примерить. Выглядит очень свежо и ярко!

Так вы платок еще не использовали!

Многие модницы носят платки в качестве ремней. По словам стилиста, завязанная на поясе косынка может добавить вашему луку завершенности.

Вот такие вот пояса из косынки

А вот косынка, которую вы повязали сверху сумки, придаст вашему образу нотку парижского шарма. Если вы хотите поэкспериментировать, то платок и вовсе может заменить сумку: оригинальнее варианта не придумаешь.

Французские нотки в образе

Ультрамодный способ

Кроме того, косынку можно завязать на руке и даже ноге. Такие нестандартные "браслеты" сделают ваш образ неповторимым.

Ярко и смело

Тогда как платок, надетый в качестве верхнего слоя, к примеру, на пальто, добавит образу яркий акцент. Этот прием отлично годится для осени, которая уже не за горами.

Платок отлично дополнит лук и осеню, и летом

Также "Телеграф" сообщал, какие плащи, пальто и тренчи будут в моде осенью 2022 года и что лучше выбрать – цвет или принт. Классические фасоны конкурируют с нестандартными моделями в стиле деконструктивизм.