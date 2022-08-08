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Не тільки на голові: топ-9 незвичайних способів носити хустку (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Хустка – багатофункціональний аксесуар
Хустка – багатофункціональний аксесуар

Стилістка розповіла, як звичайна хустинка може зробити ваш образ оригінальним і трендовим

Не секрет, що правильно підібрані аксесуари можуть підвищити градус стилю у будь-якому образі. Різноманітні хустки — предмет гардеробу, як літнього, так і осіннього, можна носити досить нестандартно. Завдяки модним прийомам ви виглядатимете дуже стильно.

Про те, як незвичайно зав’язати шийну хустку чи косинку, розповіла стилістка Марина Демчишина у своєму Instagram-блозі. За її словами, це класний спосіб розбавити базові луки за мінімальні кошти. Є щонайменше дев’ять неординарних варіантів для використання цього елемента гардеробу.

Найзвичніший спосіб – зав’язати хустку на голові. Але і це можна зробити із родзинкою. Наприклад, спробуйте вплести косинку в косу або оберніть нею зібране волосся в пучок.

Як незвичайно зав'язати хустку
Різноманітні способи зав’язати хустку на голові

Для літнього часу підійдуть луки з хустками, одягненими як топ. Подібний елемент образу додасть нотку відвертості.

Як незвичайно зав'язати хустку
Імпровізований топ

Косинка, зав’язана на шиї, досить традиційний приклад, але від цього не менш елегантний та стильний. Стилістка додає, що цей прийом освіжить будь-який базовий образ.

Як незвичайно зав'язати хустку
Стильно й оригінально

Хустка замість ланцюжка для окулярів – тренд, який варто приміряти. Виглядає дуже свіжо та яскраво!

Як незвичайно зав'язати хустку
Так ви ще не використовували хустку!

Багато модниць носять хустки як ремені. За словами стилістки, зав’язана на поясі косинка може додати вашому луку завершеності.

Як незвичайно зав'язати хустку
Ось такі пояси з косинки

А ось косинка, яку ви пов’язали зверху сумки, додасть вашому образу нотки паризького шарму. Якщо ви хочете поекспериментувати, то хустка взагалі може замінити сумку: оригінальнішого варіанту не придумаєш.

Як незвичайно зав'язати хустку
Французькі нотки в образі
Як незвичайно зав'язати хустку
Ультрамодний спосіб

Крім того, косинку можна зав’язати на руці та навіть нозі. Такі нестандартні браслети зроблять ваш образ неповторним.

Як незвичайно зав'язати хустку
Яскраво і сміливо

Тоді як хустка, одягнена як верхній шар, наприклад, на пальто, додасть образу яскравий акцент. Цей прийом добре підходить для осені, яка вже не за горами.

Как необычно завязать платок
Хустка відмінно доповнить цибулю і восени, і влітку

Також "Телеграф" повідомляв, які плащі, пальто та тренчі будуть у моді восени 2022 року і що краще обрати – колір чи принт. Класичні фасони конкурують із нестандартними моделями у стилі деконструктивізм.

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#Мода #Стиль #Хустка