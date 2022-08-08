Не тільки на голові: топ-9 незвичайних способів носити хустку (фото)

Стилістка розповіла, як звичайна хустинка може зробити ваш образ оригінальним і трендовим

Не секрет, що правильно підібрані аксесуари можуть підвищити градус стилю у будь-якому образі. Різноманітні хустки — предмет гардеробу, як літнього, так і осіннього, можна носити досить нестандартно. Завдяки модним прийомам ви виглядатимете дуже стильно.

Про те, як незвичайно зав’язати шийну хустку чи косинку, розповіла стилістка Марина Демчишина у своєму Instagram-блозі. За її словами, це класний спосіб розбавити базові луки за мінімальні кошти. Є щонайменше дев’ять неординарних варіантів для використання цього елемента гардеробу.

Найзвичніший спосіб – зав’язати хустку на голові. Але і це можна зробити із родзинкою. Наприклад, спробуйте вплести косинку в косу або оберніть нею зібране волосся в пучок.

Різноманітні способи зав’язати хустку на голові

Для літнього часу підійдуть луки з хустками, одягненими як топ. Подібний елемент образу додасть нотку відвертості.

Імпровізований топ

Косинка, зав’язана на шиї, досить традиційний приклад, але від цього не менш елегантний та стильний. Стилістка додає, що цей прийом освіжить будь-який базовий образ.

Стильно й оригінально

Хустка замість ланцюжка для окулярів – тренд, який варто приміряти. Виглядає дуже свіжо та яскраво!

Так ви ще не використовували хустку!

Багато модниць носять хустки як ремені. За словами стилістки, зав’язана на поясі косинка може додати вашому луку завершеності.

Ось такі пояси з косинки

А ось косинка, яку ви пов’язали зверху сумки, додасть вашому образу нотки паризького шарму. Якщо ви хочете поекспериментувати, то хустка взагалі може замінити сумку: оригінальнішого варіанту не придумаєш.

Французькі нотки в образі

Ультрамодний спосіб

Крім того, косинку можна зав’язати на руці та навіть нозі. Такі нестандартні браслети зроблять ваш образ неповторним.

Яскраво і сміливо

Тоді як хустка, одягнена як верхній шар, наприклад, на пальто, додасть образу яскравий акцент. Цей прийом добре підходить для осені, яка вже не за горами.

Хустка відмінно доповнить цибулю і восени, і влітку

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