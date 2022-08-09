Как сочетать сумку с обувью, чтобы не выглядеть безвкусно: топ-9 стильных правил (фото)

Стилист пояснила, как подобрать сумку и обувь к тому или иному луку

Даже если вы используете в своих образах последние модные тренды, ваш внешний вид может испортить одна ошибка. Речь идет об умении сочетать сумку с обувью. Много лет назад у стилистов было одно правило, мол, сумка и обувь должны быть одного цвета. Но все изменилось и теперь есть намного больше вариантов для миксования этих элементов лука.

Как правильно сочетать сумку и обувь, чтобы выглядеть модно, пишет стилист под ником alishka_alisha в Instagram. Исходя из ее рекомендаций, есть по меньшей мере девять модных приемов, применимых для сумок и обуви.

По словам стилиста, сегодня нет такого правила, что "сумка должна быть в тон обуви". Вместе с тем, они могут быть одного цвета и от этого образ не перестанет быть актуальным. Все зависит от общей картины, подчеркивает модный эксперт.

Первый вариант сочетания сумки и обуви – монохром. Луки, выполненные в одном тоне, всегда выглядят очень стильно.

Выглядит очень стильно

Во-вторых, вы можете обуть под наряд базовый фасон обуви, но дополнить образ необычной сумкой. Она станет акцентом лука. Третье предложение стилиста состоит в том, чтобы поменять эти позиции местами. То есть в этом случае сумка будет базовой, а обувь – такой себе "изюминкой" образа. Более того, и сумка, и обувь одновременно могут быть заметными и активными в вашем луке. Важно лишь умело подобрать фактуры и цвета для других элементов образа.

Все внимание на сумку

Обувь - главный акцент

Экстраяркие образы

Еще один вариант сочетания, когда сумка подходит по тону плечевому изделию. Обувь же в этом случае может быть иных оттенков. Кроме того, необычно выглядит комбинация, когда обувь и сумка совпадают по цвету с каким-то из других элементов образа, в том числе аксессуарным.

Модный прием

Продуманные луки

Если не знаете, как дополнить образ обувью и сумкой, то обратите внимание на правило комплементарных сочетаний. Речь о цветах, которые в круге расположены друг напротив друга. Не менее стильно смотрится черно-белый микс обуви и сумки. Классический прием сочетания обуви и сумки в одном цвете также допускается.

Лаконично и со вкусом

Вечно модное сочетание

Старое правило также применимо

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