Як поєднувати сумку із взуттям, щоб не виглядати недолуго: топ-9 стильних правил (фото)

Стилістка пояснила, як підібрати сумку й взуття до того чи іншого луку

Навіть якщо ви використовуєте у своїх образах останні модні тренди, ваш зовнішній вигляд може зіпсувати одна помилка. Йдеться про вміння поєднувати сумку із взуттям. Багато років тому у стилістів було одне правило, мовляв, сумка та взуття мають бути одного кольору. Але все змінилося, і тепер є набагато більше варіантів для міксування цих елементів луку.

Як правильно поєднувати сумку й взуття, щоб виглядати модно, пише стилістка під ніком alishka_alisha в Instagram. Виходячи з її рекомендацій, є щонайменше дев’ять модних прийомів, які застосовуються для сумок і взуття.

За словами стилістки, сьогодні немає такого правила, що "сумка має бути в тон взуття". Разом із тим вони можуть бути одного кольору і від цього образ не перестане бути актуальним. Все залежить від загальної картини, наголошує модна експертка.

Перший варіант поєднання сумки та взуття – монохром. Луки, виконані в одному тоні завжди виглядають дуже стильно.

Виглядає дуже стильно

По-друге, ви можете взути під вбрання базовий фасон взуття, але доповнити образ незвичайною сумкою. Вона стане акцентом луку. Третя пропозиція стилістки полягає у тому, щоб поміняти ці позиції місцями. Тобто в цьому випадку сумка буде базовою, а взуття – такою собі "родзинкою" образу. Більше того, і сумка, і взуття одночасно можуть бути помітними й активними у вашому луці. Важливо лише вміло підібрати фактури та кольори для інших елементів образу.

Вся увага на сумку

Взуття — головний акцент

Екстраяскраві образи

Ще один варіант поєднання, коли сумка підходить за тоном до плечового виробу. Взуття в цьому випадку може бути інших відтінків. Крім того, незвичайно виглядає комбінація, коли взуття та сумка збігаються за кольором із якимось з інших елементів образу, в тому числі аксесуарним.

Модний прийом

Продумані луки

Якщо не знаєте, як доповнити образ взуттям та сумкою, то зверніть увагу на правило комплементарних поєднань. Мова про кольори, які в колі розташовані один навпроти одного. Не менш стильно виглядає чорно-білий мікс взуття і сумки. Класичний прийом поєднання взуття й сумки в одному кольорі також допускається.

Лаконічно та зі смаком

Вічно модне поєднання

Старе правило також застосовується

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