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Як поєднувати сумку із взуттям, щоб не виглядати недолуго: топ-9 стильних правил (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Взуття та сумка — важливі акценти будь-якого образу
Взуття та сумка — важливі акценти будь-якого образу

Стилістка пояснила, як підібрати сумку й взуття до того чи іншого луку

Навіть якщо ви використовуєте у своїх образах останні модні тренди, ваш зовнішній вигляд може зіпсувати одна помилка. Йдеться про вміння поєднувати сумку із взуттям. Багато років тому у стилістів було одне правило, мовляв, сумка та взуття мають бути одного кольору. Але все змінилося, і тепер є набагато більше варіантів для міксування цих елементів луку.

Як правильно поєднувати сумку й взуття, щоб виглядати модно, пише стилістка під ніком alishka_alisha в Instagram. Виходячи з її рекомендацій, є щонайменше дев’ять модних прийомів, які застосовуються для сумок і взуття.

За словами стилістки, сьогодні немає такого правила, що "сумка має бути в тон взуття". Разом із тим вони можуть бути одного кольору і від цього образ не перестане бути актуальним. Все залежить від загальної картини, наголошує модна експертка.

Перший варіант поєднання сумки та взуття – монохром. Луки, виконані в одному тоні завжди виглядають дуже стильно.

Як поєднувати сумку зі взуттям
Виглядає дуже стильно

По-друге, ви можете взути під вбрання базовий фасон взуття, але доповнити образ незвичайною сумкою. Вона стане акцентом луку. Третя пропозиція стилістки полягає у тому, щоб поміняти ці позиції місцями. Тобто в цьому випадку сумка буде базовою, а взуття – такою собі "родзинкою" образу. Більше того, і сумка, і взуття одночасно можуть бути помітними й активними у вашому луці. Важливо лише вміло підібрати фактури та кольори для інших елементів образу.

Як поєднувати сумку зі взуттям
Вся увага на сумку
Як поєднувати сумку зі взуттям
Взуття — головний акцент
Як поєднувати сумку зі взуттям
Екстраяскраві образи

Ще один варіант поєднання, коли сумка підходить за тоном до плечового виробу. Взуття в цьому випадку може бути інших відтінків. Крім того, незвичайно виглядає комбінація, коли взуття та сумка збігаються за кольором із якимось з інших елементів образу, в тому числі аксесуарним.

Як поєднувати сумку зі взуттям
Модний прийом
Як поєднувати сумку зі взуттям
Продумані луки

Якщо не знаєте, як доповнити образ взуттям та сумкою, то зверніть увагу на правило комплементарних поєднань. Мова про кольори, які в колі розташовані один навпроти одного. Не менш стильно виглядає чорно-білий мікс взуття і сумки. Класичний прийом поєднання взуття й сумки в одному кольорі також допускається.

Як поєднувати сумку зі взуттям
Лаконічно та зі смаком
Як поєднувати сумку зі взуттям
Вічно модне поєднання
Як поєднувати сумку зі взуттям
Старе правило також застосовується

Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття буде модним восени 2022 року. Дизайнери представили безліч трендових варіантів.

Теги:
#Мода #Взуття #Сумки #Стиль