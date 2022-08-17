Гардероб на осень 2022: шпаргалка, которая поможет встретить холодный сезон во "всеоружии" (фото)

Эти вещи помогут вам создать идеальный гардероб.

Основа стильного гардероба на осень — это умение правильно подбирать и сочетать вещи на холодный период между собой, ну и конечно же важно знать и об осенних трендах 2022 года, чтобы не покупать ненужные и не стильные вещи.

Стилист Файила в своем модном блоге в Инстаграм поделилась большим списком базовых вещей на осень 2022, которые желательно иметь в своем гардеробе. Кака она отмечает, эта одежда позволит Вам выглядеть актуально и всегда по-разному, и составлять интересные и небанальные образы.

Что купить на осень 2022

Плечевые изделия — рубашка или блузка, базовая футболка, лонгслив или тельняшка, топ или майка.

Юбки — карандаш, из кожи, в бельевом стиле, плисе, мини, твидовая, джинсовая макси и расклешенная.

Платья — А-силуета, футляр, на запах, в бельевом стиле, трикотаж, рубашка, мини.

Брюки — классические варианты, синие/серые/черные джинсы, из кожи и эко-кожи, джогерры, трикотажные.

Трикотажные — джемпер, свитер, пулловер, кардиган, худи, толстовка, свитшот, водолазка.

Верхняя одежда — пиджак, твидовый жакет, косуха, бомбер, тренч, кожаный плащ, легкая куртка, куртка-рубашка и пальто.

Ранее стилист Майя Кривобокова рассказала, как сделать свой гардероб максимально стильным. Эксперт назвала самые главные осенние тренды 2022 года, которые сделают ваш образ более неповторимым.