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Гардероб на осень 2022: шпаргалка, которая поможет встретить холодный сезон во "всеоружии" (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Мода осень 2022 Новость обновлена 17 августа 2022, 08:17
Мода осень 2022

Эти вещи помогут вам создать идеальный гардероб.

Основа стильного гардероба на осень — это умение правильно подбирать и сочетать вещи на холодный период между собой, ну и конечно же важно знать и об осенних трендах 2022 года, чтобы не покупать ненужные и не стильные вещи.

Стилист Файила в своем модном блоге в Инстаграм поделилась большим списком базовых вещей на осень 2022, которые желательно иметь в своем гардеробе. Кака она отмечает, эта одежда позволит Вам выглядеть актуально и всегда по-разному, и составлять интересные и небанальные образы.

Что купить на осень 2022

  • Плечевые изделия — рубашка или блузка, базовая футболка, лонгслив или тельняшка, топ или майка.
Что купить на осень 2022
  • Юбки — карандаш, из кожи, в бельевом стиле, плисе, мини, твидовая, джинсовая макси и расклешенная.
Что купить на осень 2022
  • Платья — А-силуета, футляр, на запах, в бельевом стиле, трикотаж, рубашка, мини.
Что купить на осень 2022
  • Брюки — классические варианты, синие/серые/черные джинсы, из кожи и эко-кожи, джогерры, трикотажные.
Что купить на осень 2022
  • Трикотажные — джемпер, свитер, пулловер, кардиган, худи, толстовка, свитшот, водолазка.
Что купить на осень 2022
  • Верхняя одежда — пиджак, твидовый жакет, косуха, бомбер, тренч, кожаный плащ, легкая куртка, куртка-рубашка и пальто.
Что купить на осень 2022
Что купить на осень 2022

Ранее стилист Майя Кривобокова рассказала, как сделать свой гардероб максимально стильным. Эксперт назвала самые главные осенние тренды 2022 года, которые сделают ваш образ более неповторимым.

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#Мода #Женская мода #Стиль #Осень