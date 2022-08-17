Гардероб на осінь 2022: шпаргалка, яка допоможе зустріти холодний сезон у "всеозброєнні" (фото)

Ці речі допоможуть створити ідеальний гардероб.

Основа стильного гардероба на осінь — це вміння правильно підбирати і поєднувати речі на холодний період між собою, і важливо знати і про осінні тренди 2022 року, щоб не купувати непотрібні і не стильні речі.

Стиліст Файїла у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася великим списком базових речей на осінь 2022, які бажано мати у своєму гардеробі. Як вона зазначає, цей одяг дозволить Вам виглядати актуально і завжди по-різному, і складати цікаві та небанальні образи.

Що купити на осінь 2022

Плечові вироби — сорочка або блузка, базова футболка, лонгслів або тільник, топ або майка.

Спідниці — олівець, зі шкіри, в стилі білизни, плисе, міні, твідова, джинсова максі і розкльошена.

Сукні — А-силуета, футляр, на запах, в стилі білизни, трикотаж, сорочка, міні.

Штани — класичні варіанти, сині/сірі/чорні джинси, зі шкіри та екошкіри, джогерри, трикотажні.

Трикотажні — джемпер, светр, пуловер, кардиган, худі, толстовка, світшот, водолазка.

Верхній одяг — піджак, жакет твідовий, косуха, бомбер, тренч, шкіряний плащ, легка куртка, куртка-сорочка і пальто.

Раніше стиліст Майя Кривобокова розповіла, як зробити свій гардероб максимально елегантним. Експерт назвала найголовніші осінні тренди 2022 року, які зроблять ваш образ більш неповторним.