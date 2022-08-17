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Гардероб на осінь 2022: шпаргалка, яка допоможе зустріти холодний сезон у "всеозброєнні" (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Мода осінь 2022 Новина оновлена 17 серпня 2022, 08:17
Мода осінь 2022

Ці речі допоможуть створити ідеальний гардероб.

Основа стильного гардероба на осінь — це вміння правильно підбирати і поєднувати речі на холодний період між собою, і важливо знати і про осінні тренди 2022 року, щоб не купувати непотрібні і не стильні речі.

Стиліст Файїла у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася великим списком базових речей на осінь 2022, які бажано мати у своєму гардеробі. Як вона зазначає, цей одяг дозволить Вам виглядати актуально і завжди по-різному, і складати цікаві та небанальні образи.

Що купити на осінь 2022

  • Плечові вироби — сорочка або блузка, базова футболка, лонгслів або тільник, топ або майка.
Что купить на осень 2022
  • Спідниці — олівець, зі шкіри, в стилі білизни, плисе, міні, твідова, джинсова максі і розкльошена.
Что купить на осень 2022
  • Сукні — А-силуета, футляр, на запах, в стилі білизни, трикотаж, сорочка, міні.
Что купить на осень 2022
  • Штани — класичні варіанти, сині/сірі/чорні джинси, зі шкіри та екошкіри, джогерри, трикотажні.
Что купить на осень 2022
  • Трикотажні — джемпер, светр, пуловер, кардиган, худі, толстовка, світшот, водолазка.
Что купить на осень 2022
  • Верхній одяг — піджак, жакет твідовий, косуха, бомбер, тренч, шкіряний плащ, легка куртка, куртка-сорочка і пальто.
Что купить на осень 2022
Что купить на осень 2022

Раніше стиліст Майя Кривобокова розповіла, як зробити свій гардероб максимально елегантним. Експерт назвала найголовніші осінні тренди 2022 року, які зроблять ваш образ більш неповторним.

Теги:
#Мода #Жіноча мода #Стиль #Осінь