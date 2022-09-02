Скроет все "лишнее": фасоны платьев , которые сделают ваш животик плоским (фото)

Благодаря правильно подобранной одежде можно скорректировать свою фигуру.

Тренды — это конечно хорошо, однако не все вещи, которые актуальны в определенном сезоне подходят всем девушкам, поскольку фигуры у всех разные. Поэтому представительницы прекрасной половины человечества чаще всего, выбирая платья, обращают внимание больше не на тренды, а на то, чтобы оно хорошо сидело, подчеркивало все достоинства фигуры и скрывало все "лишнее".

Стилист @aleksandra_belova_ рассказала о тех фасонах платьев, которые могут сделать ваш животик плоским и скроют все, что вам не нравиться. Лучше всего с такой задачей справляется 5 моделей платьев. Каких именно — читайте далее.

Платья, которые скрывают недостатки фигуры

С запахом. Благодаря вертикальным линиям кроя оно визуально вытягивает фигуру и создает идеальный силуэт песочных часов, одновременно скрывая многие недостатки фигуры.

Трапеция.

Со сборкой. Модели со сборкой на талии работают как своеобразный корсет, моделируя линию талии и скрывая живот.

Макси свободного кроя. Длина макси в сочетании со свободным кроем особенно хороша для тех, кто хочет визуально удлинить ноги. Кроме того, оно отлично скроет все недостатки.

С завышенной линией талии. Облегающий лиф красиво моделирует силуэт, не давая платью быть слишком бесформенным, а свободная юбка скрывает зону живота и бедер.

Ранее "Телеграф" рассказывал, от каких вещей давно пора отказаться в вашем гардеробе. Среди антитрендов: декор на джинсах, сникерсы на танкетке, "нарядные" кофточки, блузы в обтяжку и другие тренды.