Приховає все "зайве": фасони суконь, які зроблять ваш животик плоским (фото)
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Завдяки правильно підібраному одягу можна скоригувати свою фігуру.
Тренди — це, звичайно, добре, проте не всі речі, які актуальні у певному сезоні підходять усім дівчатам, оскільки фігури у всіх різні. Тому представниці прекрасної половини людства найчастіше, вибираючи сукні, звертають увагу більше не на тренди, а на те, щоб воно добре сиділо, підкреслювало всі переваги фігури та приховувало все "зайве".
Стиліст @aleksandra_belova_ розповіла про ті фасони суконь, які можуть зробити ваш животик плоским і приховують усе, що вам не подобається. Найкраще з таким завданням справляється 5 моделей суконь. Яких саме читайте далі.
Сукні, які приховують недоліки фігури
- З запахом. Завдяки вертикальним лініям крою воно візуально витягає фігуру і створює ідеальний силует пісочного годинника, одночасно приховуючи багато недоліків фігури.
- Трапеція.
- Зі збіркою. Моделі зі збірками на талії працюють як своєрідний корсет, моделюючи лінію талії та приховуючи живіт.
- Максі вільного крою. Довжина максі у поєднанні з вільним кроєм особливо гарна для тих, хто хоче візуально подовжити ноги. Крім того, воно відмінно приховає всі недоліки.
- Із завищеною лінією талії. Ліф, що облягає, красиво моделює силует, не даючи сукні бути занадто безформною, а вільна спідниця приховує зону живота і стегон.
Раніше "Телеграф" розповідав, від яких речей давно настав час відмовитися у вашому гардеробі. Серед антитрендів: декор на джинсах, снікерси на танкетці, "ошатні" кофточки, блузи в обтяжку та інші тренди.