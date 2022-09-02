Приховає все "зайве": фасони суконь, які зроблять ваш животик плоским (фото)

Завдяки правильно підібраному одягу можна скоригувати свою фігуру.

Тренди — це, звичайно, добре, проте не всі речі, які актуальні у певному сезоні підходять усім дівчатам, оскільки фігури у всіх різні. Тому представниці прекрасної половини людства найчастіше, вибираючи сукні, звертають увагу більше не на тренди, а на те, щоб воно добре сиділо, підкреслювало всі переваги фігури та приховувало все "зайве".

Стиліст @aleksandra_belova_ розповіла про ті фасони суконь, які можуть зробити ваш животик плоским і приховують усе, що вам не подобається. Найкраще з таким завданням справляється 5 моделей суконь. Яких саме читайте далі.

Сукні, які приховують недоліки фігури

З запахом. Завдяки вертикальним лініям крою воно візуально витягає фігуру і створює ідеальний силует пісочного годинника, одночасно приховуючи багато недоліків фігури.

Трапеція.

Зі збіркою. Моделі зі збірками на талії працюють як своєрідний корсет, моделюючи лінію талії та приховуючи живіт.

Максі вільного крою. Довжина максі у поєднанні з вільним кроєм особливо гарна для тих, хто хоче візуально подовжити ноги. Крім того, воно відмінно приховає всі недоліки.

Із завищеною лінією талії. Ліф, що облягає, красиво моделює силует, не даючи сукні бути занадто безформною, а вільна спідниця приховує зону живота і стегон.

Раніше "Телеграф" розповідав, від яких речей давно настав час відмовитися у вашому гардеробі. Серед антитрендів: декор на джинсах, снікерси на танкетці, "ошатні" кофточки, блузи в обтяжку та інші тренди.