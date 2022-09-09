Брюки, в которых и стильно, и удобно: подборка трендовых образов на осень с джоггерами (фото)

С брюками-джоггерами можно составить очень много сложных и ярких луков

Такой фасон брюк, как джоггеры, пришел к нам из спортивного стиля. Но уже давно джоггеры стали частью повседневных образов и несколько сезонов не теряют актуальности. Свободный крой, манжеты, удобная посадка – что еще нужно для того, чтобы в брюках было удобно.

Как стильно носить джоггеры в этом сезоне, пишет украинская стилистка Инна (stylist.inna) в Instagram. С таким фасоном можно сформировать массу стильных образов как на более теплое время, так и уже в прохладную погоду.

Как отмечает стилистка, джоггеры – крутые треники, которые уже стали элементом базового гардероба. Образы с ними будут очень трендыми, особенно если их сочетать с противоположными стилями. Основное правило выбора джогеров, подчеркивает фэшн-экспертка, они должны быть достаточно широкими.

Актуальные модные тенденции позволяют сочетать джоггеры с разнообразным топом: пиджаками, рубашками, куртками, пальто, жилетками, свитерами или джемперами, а в холодное время даже с шубами. Джоггеры могут быть как однотонными, так и цветными, благодаря чему станут ярким акцентом образа. Если вы формируете лук с таким фасоном брюк, то позаботьтесь о выборе обуви, в зависимости от выбранного стиля одежды. Джоггеры прекрасно сочетаются как со спортивными кроссовками или кедами, брутальными ботинками, так и с босоножками, туфлями, сапогами на каблуке.

Джоггеры могут быть яркими или нейтральных цветов

Микс разных стилей выглядит эффектно

Образы с джоггерами на прохладную погоду

Фэшн-луки с джоггерами

В теплое время в джоггерах тоже удобно и трендово

Джоггеры сочетаются и с пальто

Пиджаки, босоножки и джоггеры - необычная комбинация

Спортивный и кэжуал - самые удобные стили

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