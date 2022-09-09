Штани, в яких і стильно, і зручно: добірка трендових образів на осінь з джогерами (фото)

З брюками-джогерами можна скласти дуже багато складних та яскравих луків

Такий фасон штанів, як джогери, прийшов до нас зі спортивного стилю. Але вже давно джогери стали частиною повсякденних образів і кілька сезонів не втрачають актуальності. Вільний крій, манжети, зручна посадка – що ще потрібне для того, щоб у штанах було зручно.

Як стильно носити джогери цього сезону, пише українська стилістка Інна (stylist.inna) в Instagram. З таким фасоном можна сформувати масу стильних образів як на тепліший час, так і вже в прохолодну погоду.

Як зазначає стилістка, джогери – круті треники, які вже стали елементом базового гардеробу. Образи з ними будуть дуже трендовими, якщо їх поєднувати з протилежними стилями. Основне правило вибору джогерів, наголошує фешн-експертка, вони мають бути досить широкими.

Актуальні модні тенденції дозволяють поєднувати джогери з різноманітним топом: піджаками, сорочками, куртками, пальто, жилетками, светрами чи джемперами, а в холодну пору навіть з шубами. Джогери можуть бути як однотонними, так і кольоровими, завдяки чому стануть яскравим акцентом образу. Якщо ви формуєте лук із таким фасоном штанів, то подбайте про вибір взуття, залежно від вибраного стилю одягу. Джогери чудово поєднуються як зі спортивними кросівками чи кедами, брутальними черевиками, так і з босоніжками, туфлями, чоботями на підборах.

Джогери можуть бути яскравими або нейтральних кольорів

Мікс різних стилів виглядає ефектно

Образи з джогерами на прохолодну погоду

Фешн-луки з джогерами

У теплий час у джогерах теж зручно та трендово

Джогери поєднуються і з пальто

Піджаки, босоніжки та джогери — незвичайна комбінація

Спортивний та кежуал — найзручніші стилі

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