Как выглядеть стройнее и выше при помощи одежды: нюансы, которые нужно учитывать (фото)
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Стоит отметить, что каблуки — это не единственный вариант.
Благодаря правильно подобранной одежде можно выглядеть не только стильно и дорого, а также можно подчеркнуть все свои достоинства, а также скрыть недостатки. Более того, удачный лук может помочь стать визуально выше и стройнее. Главное знать некоторые хитрости.
Стилист Мария Шеди в своем модном блоге в Инстаграм выделила несколько стилистических приемов, которые могут сделать вас выше. Да, это будет только визуально, однако не стоит терять и такую возможность.
Как увеличить рост с помощью одежды:
- Обувь в тон
- V-образный вырез
- Высокая посадка
- Монохромный образ
- Каркасные сумки
- Высокая прическа
- Правильная длина верха
- Обувь без ремешков
Ранее "Телеграф" рассказал о нюансах выбора верхней одежды на осень. Есть несколько трендов, к которым стоит присмотреться уже сейчас.