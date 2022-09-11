Как выглядеть стройнее и выше при помощи одежды: нюансы, которые нужно учитывать (фото)

Стоит отметить, что каблуки — это не единственный вариант.

Благодаря правильно подобранной одежде можно выглядеть не только стильно и дорого, а также можно подчеркнуть все свои достоинства, а также скрыть недостатки. Более того, удачный лук может помочь стать визуально выше и стройнее. Главное знать некоторые хитрости.

Стилист Мария Шеди в своем модном блоге в Инстаграм выделила несколько стилистических приемов, которые могут сделать вас выше. Да, это будет только визуально, однако не стоит терять и такую возможность.

Как увеличить рост с помощью одежды:

Обувь в тон

V-образный вырез

Высокая посадка

Монохромный образ

Каркасные сумки

Высокая прическа

Правильная длина верха

Обувь без ремешков

Ранее "Телеграф" рассказал о нюансах выбора верхней одежды на осень. Есть несколько трендов, к которым стоит присмотреться уже сейчас.