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Как выглядеть стройнее и выше при помощи одежды: нюансы, которые нужно учитывать (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Какие вещи визуально стройнят и добаляют роста
Какие вещи визуально стройнят и добаляют роста

Стоит отметить, что каблуки — это не единственный вариант.

Благодаря правильно подобранной одежде можно выглядеть не только стильно и дорого, а также можно подчеркнуть все свои достоинства, а также скрыть недостатки. Более того, удачный лук может помочь стать визуально выше и стройнее. Главное знать некоторые хитрости.

Стилист Мария Шеди в своем модном блоге в Инстаграм выделила несколько стилистических приемов, которые могут сделать вас выше. Да, это будет только визуально, однако не стоит терять и такую возможность.

Как увеличить рост с помощью одежды:

  • Обувь в тон
Как увеличить рост с помощью одежды:
  • V-образный вырез
Как увеличить рост с помощью одежды:
  • Высокая посадка
Как увеличить рост с помощью одежды:
  • Монохромный образ
Как увеличить рост с помощью одежды:
  • Каркасные сумки
Как увеличить рост с помощью одежды:
  • Высокая прическа
Как увеличить рост с помощью одежды:
  • Правильная длина верха
Как увеличить рост с помощью одежды:
  • Обувь без ремешков
Как увеличить рост с помощью одежды:

Ранее "Телеграф" рассказал о нюансах выбора верхней одежды на осень. Есть несколько трендов, к которым стоит присмотреться уже сейчас.

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#Мода #Стиль