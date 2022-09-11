Як виглядати стрункішою та вищою за допомогою одягу: нюанси, які потрібно враховувати (фото)
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Варто зазначити, що підбори – це не єдиний варіант.
Завдяки правильно підібраному одягу можна виглядати не тільки стильно та дорого, а також можна підкреслити всі свої переваги, а також приховати недоліки. Більш того, вдала цибуля може допомогти стати візуально вищою і стрункішою. Головне знати деякі хитрощі.
Стиліст Марія Шеді у своєму модному блозі в Інстаграм виділила кілька стилістичних прийомів, які можуть зробити вас вищими. Так, це буде лише візуально, проте не варто втрачати й такої можливості.
Як збільшити ріст за допомогою одягу:
- Взуття в тон
- V-подібний виріз
- Висока посадка
- Монохромний образ
- Каркасні сумки
- Висока зачіска
- Правильна довжина верху
- Взуття без ремінців
Раніше "Телеграф" розповів про нюанси вибору верхнього одягу на осінь. Є кілька трендів, до яких варто придивитися вже зараз.