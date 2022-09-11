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Як виглядати стрункішою та вищою за допомогою одягу: нюанси, які потрібно враховувати (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Які речі візуально стрункуть і доболяють зростання
Які речі візуально стрункуть і доболяють зростання

Варто зазначити, що підбори – це не єдиний варіант.

Завдяки правильно підібраному одягу можна виглядати не тільки стильно та дорого, а також можна підкреслити всі свої переваги, а також приховати недоліки. Більш того, вдала цибуля може допомогти стати візуально вищою і стрункішою. Головне знати деякі хитрощі.

Стиліст Марія Шеді у своєму модному блозі в Інстаграм виділила кілька стилістичних прийомів, які можуть зробити вас вищими. Так, це буде лише візуально, проте не варто втрачати й такої можливості.

Як збільшити ріст за допомогою одягу:

  • Взуття в тон
Как увеличить рост с помощью одежды:
  • V-подібний виріз
Как увеличить рост с помощью одежды:
  • Висока посадка
Как увеличить рост с помощью одежды:
  • Монохромний образ
Как увеличить рост с помощью одежды:
  • Каркасні сумки
Как увеличить рост с помощью одежды:
  • Висока зачіска
Как увеличить рост с помощью одежды:
  • Правильна довжина верху
Как увеличить рост с помощью одежды:
  • Взуття без ремінців
Как увеличить рост с помощью одежды:

Раніше "Телеграф" розповів про нюанси вибору верхнього одягу на осінь. Є кілька трендів, до яких варто придивитися вже зараз.

Теги:
#Мода #Стиль