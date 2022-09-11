Як виглядати стрункішою та вищою за допомогою одягу: нюанси, які потрібно враховувати (фото)

Варто зазначити, що підбори – це не єдиний варіант.

Завдяки правильно підібраному одягу можна виглядати не тільки стильно та дорого, а також можна підкреслити всі свої переваги, а також приховати недоліки. Більш того, вдала цибуля може допомогти стати візуально вищою і стрункішою. Головне знати деякі хитрощі.

Стиліст Марія Шеді у своєму модному блозі в Інстаграм виділила кілька стилістичних прийомів, які можуть зробити вас вищими. Так, це буде лише візуально, проте не варто втрачати й такої можливості.

Як збільшити ріст за допомогою одягу:

Взуття в тон

V-подібний виріз

Висока посадка

Монохромний образ

Каркасні сумки

Висока зачіска

Правильна довжина верху

Взуття без ремінців

Раніше "Телеграф" розповів про нюанси вибору верхнього одягу на осінь. Є кілька трендів, до яких варто придивитися вже зараз.