Секрети стильного образу: три прості деталі допоможуть жінці мати дорогий вигляд (фото)

Головні секрети "дорого" образу.

Напевно немає таких дівчат, чи їх дуже мало, які хочуть завжди мати стильний і "дорогий" вигляд, і при цьому бажано не за всі гроші світу. Раніше ми вже писали, як створити красивий та стильний образ на осінь у стилі мінімалізм, щоб він виглядав дуже вишукано та багато, а тепер хочемо поділитися з вами трьома секретами, які допоможуть зробити образ ще яскравішим та стильнішим.

Як повідомляє prostoway, ці три прості деталі, які, на перший погляд, можуть здаватися незначними, але вони внесуть у ваш образ трохи яскравості, стилю та жіночності. Не варто недооцінювати ці предмети гардеробу.

Окуляри

У вашому гардеробі мають бути красиві та стильні окуляри. Причому це правило стосується як протисонцевого аксесуара, так і вибору окулярів для поганого зору. Важливо вибирати моделі з хорошими лінзами, і звичайно стильної форми і з якісною оправою. Хороші та дорогі окуляри зроблять весь образ більш стильним та цілісним.

Головний убір

Ефектний капелюшок допоможе навіть найдешевшому вбранню виглядати стильно та елегантно. Щобільше, головні убори можна носити будь-якої пори року.

Взуття на підборах

У гардеробі кожної дівчини має бути кілька пар взуття на підборах, навіть якщо ви постійно носите кросівки. Перевагу слід надавати зручним класичним моделям. Подібне взуття на підборах робить образ більш жіночним та привабливим.

Раніше "Телеграф" розповів про нюанси вибору верхнього одягу на осінь. Є кілька трендів, до яких варто придивитися вже зараз.