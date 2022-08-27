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Стильно не означає дорого: як створити ідеальний образ на осінь 2022 року (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Як підібрати стильний образ на осінь 2022 Новина оновлена 27 серпня 2022, 08:10
Як підібрати стильний образ на осінь 2022

Мінімалізм — це завжди стильно, красиво і виглядає "дорого".

Поки літо ще балує нас теплими днями, не варто забувати, що незабаром погода зміниться і прийдуть осінні холоди. А це означає, що настав час знайомитися з верхнім одягом, який буде в тренді восени 2022, щоб не мерзнути холодними днями та вечорами.

Стиліст lizaprostyle у своєму модному блозі в Інстаграм розповіла, як створити красивий та стильний образ на осінь у стилі мінімалізм, щоб він виглядав дуже вишукано та багато. Модний експерт зазначає, що для цього необов’язково скуповувати найдорожчі речі, головне підібрати правильний та стильний колір та правильно поєднувати все в один образ.

Також, стиліст поділилася кількома порадами щодо підбору кольорової гами осіннього гардероба, а також розповіла, як зробити так, щоб образ не був нудним. Ну і плюс до всього, вона показала кілька готових добірок образів.

Разом:

  • Монохром і основний контраст виглядають вишуканіше і багатшими, ніж купа яскравих відтінків.
  • Білий ушляхетнює образ, тоді як чорний додасть стилю, а часом і легкої брутальності.
  • А для того, щоб образ не виглядав нудним, потрібно додати носибельні тренди, акцентний колір в образ (насичений глибокий або ніжно-приглушений) і доречні аксесуари.

Як одягатися восени 2022, щоб виглядати стильно: добірка образів

Как одеваться осенью 2022 стильно
Как одеваться осенью 2022 стильно
Как одеваться осенью 2022 стильно
Как одеваться осенью 2022 стильно
Как одеваться осенью 2022 стильно
Как одеваться осенью 2022 стильно

Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття буде в моді восени 2022 року. Залишаються актуальними лофери, ботильйони, чоботи та інші моделі.

Теги:
#Мода #Стиль #Осінь