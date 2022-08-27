Стильно не означає дорого: як створити ідеальний образ на осінь 2022 року (фото)

Мінімалізм — це завжди стильно, красиво і виглядає "дорого".

Поки літо ще балує нас теплими днями, не варто забувати, що незабаром погода зміниться і прийдуть осінні холоди. А це означає, що настав час знайомитися з верхнім одягом, який буде в тренді восени 2022, щоб не мерзнути холодними днями та вечорами.

Стиліст lizaprostyle у своєму модному блозі в Інстаграм розповіла, як створити красивий та стильний образ на осінь у стилі мінімалізм, щоб він виглядав дуже вишукано та багато. Модний експерт зазначає, що для цього необов’язково скуповувати найдорожчі речі, головне підібрати правильний та стильний колір та правильно поєднувати все в один образ.

Також, стиліст поділилася кількома порадами щодо підбору кольорової гами осіннього гардероба, а також розповіла, як зробити так, щоб образ не був нудним. Ну і плюс до всього, вона показала кілька готових добірок образів.

Разом:

Монохром і основний контраст виглядають вишуканіше і багатшими, ніж купа яскравих відтінків.

Білий ушляхетнює образ, тоді як чорний додасть стилю, а часом і легкої брутальності.

А для того, щоб образ не виглядав нудним, потрібно додати носибельні тренди, акцентний колір в образ (насичений глибокий або ніжно-приглушений) і доречні аксесуари.

Як одягатися восени 2022, щоб виглядати стильно: добірка образів

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