Стильно не значит дорого: как создать идеальный образ на осень 2022 (фото)

Минимализм — это всегда стильно, красиво и выглядит "дорого".

Пока лето еще балует нас теплыми деньками, не стоит забывать, что совсем скоро погода изменится и придут осенние холода. А это значит, что пора знакомиться с верхней одеждой, которая будет в тренде осенью 2022, чтобы не мерзнуть холодными днями и вечерами.

Стилист lizaprostyle в своем модном блоге в Инстаграм рассказала, как создать красивый и стильный образ на осень в стиле минимализм, чтобы он смотрелся очень изысканно и богато. Модный эксперт отмечает, что для этого необязательно скупать самые дорогие вещи, главное подобрать правильный и стильный цвет и правильно сочетать все в один образ.

Также, стилист поделилась несколькими советами по подбору цветовой гаммы осеннего гардероба, а также рассказала, как сделать так, чтобы образ не был скучным. Ну и плюс ко всему, она показала несколько готовых подборок образов.

Итого:

Монохром и базовый контраст смотрятся изысканнее и богаче, нежели купа ярких оттенков.

Белый облагораживает образ, в то время как чёрный добавит стиля, а порой и лёгкой брутальности.

А для того, чтобы образ не выглядел скучным нужно добавить носибельные тренды, акцентный цвет в образ (насыщенный глубокий, либо нежно-приглушённый) и уместные аксессуары.

Как одеваться осенью 2022, чтобы выглядеть стильно: подборка образов

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