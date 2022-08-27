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Стильно не значит дорого: как создать идеальный образ на осень 2022 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Как подобрать стильный образ на осень 2022 Новость обновлена 27 августа 2022, 08:10
Как подобрать стильный образ на осень 2022

Минимализм — это всегда стильно, красиво и выглядит "дорого".

Пока лето еще балует нас теплыми деньками, не стоит забывать, что совсем скоро погода изменится и придут осенние холода. А это значит, что пора знакомиться с верхней одеждой, которая будет в тренде осенью 2022, чтобы не мерзнуть холодными днями и вечерами.

Стилист lizaprostyle в своем модном блоге в Инстаграм рассказала, как создать красивый и стильный образ на осень в стиле минимализм, чтобы он смотрелся очень изысканно и богато. Модный эксперт отмечает, что для этого необязательно скупать самые дорогие вещи, главное подобрать правильный и стильный цвет и правильно сочетать все в один образ.

Также, стилист поделилась несколькими советами по подбору цветовой гаммы осеннего гардероба, а также рассказала, как сделать так, чтобы образ не был скучным. Ну и плюс ко всему, она показала несколько готовых подборок образов.

Итого:

  • Монохром и базовый контраст смотрятся изысканнее и богаче, нежели купа ярких оттенков.
  • Белый облагораживает образ, в то время как чёрный добавит стиля, а порой и лёгкой брутальности.
  • А для того, чтобы образ не выглядел скучным нужно добавить носибельные тренды, акцентный цвет в образ (насыщенный глубокий, либо нежно-приглушённый) и уместные аксессуары.

Как одеваться осенью 2022, чтобы выглядеть стильно: подборка образов

Как одеваться осенью 2022 стильно
Как одеваться осенью 2022 стильно
Как одеваться осенью 2022 стильно
Как одеваться осенью 2022 стильно
Как одеваться осенью 2022 стильно
Как одеваться осенью 2022 стильно

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая обувь будет в моде осенью 2022 года. Остаются актуальными лоферы, ботильоны, сапоги и другие модели.

Теги:
#Мода #Стиль #Осень