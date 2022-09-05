Секреты стильного образа: три простые детали помогут женщине выглядеть более дорого (фото)

Главные секреты "дорого" образа.

Наверняка нет таких девушек, ну или их очень мало, которые хотят всегда выглядеть стильно и "дорого", и при этом желательно не за все деньги мира. Ранее мы уже писали, как создать красивый и стильный образ на осень в стиле минимализм, чтобы он смотрелся очень изысканно и богато, а теперь хотим поделиться с вами тремя секретами, которые помогут сделать образ еще более ярким и стильным.

Как сообщает prostoway, эти три простые детали, которые на первый взгляд могут казаться незначительными, но они внесут в ваш образ немного яркости, стиля и женственности. Не стоит недооценивать эти предметы гардероба.

Очки

В вашем гардеробе должны быть красивые и стильные очки. При чем это правило касается как солнцезащитного аксессуара, так и выбора очков для плохого зрения. Важно выбирать модели с хорошими линзами, и конечно же стильной формы и с качественной оправой. Хорошие и дорогие очки сделают весь образ более стильным и цельным.

Головной убор

Эффектная шляпка поможет даже самому дешевому наряду выглядеть стильно и элегантно. Более того, головные уборы можно носить в любое время года.

Обувь на каблуке

В гардероб каждой девушки должно быть несколько пар обуви на каблуке, даже если вы постоянно носите кроссовки. Предпочтение следует отдавать удобным классическим моделям. Подобная обувь на каблуке делает образ более женственным и привлекательным.

Ранее "Телеграф" рассказал о нюансах выбора верхней одежды на осень. Есть несколько трендов, к которым стоит присмотреться уже сейчас.