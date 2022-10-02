Самый модный цвет волос осени: на какие оттенки рыжего следует свое обратить внимание в 2022 году (фото)

Если вы решились на кардинальное изменение имиджа, то обратите внимание на эти три цвета.

Рыжий – это 100% самый модный цвет волос сезона осень 2022, однако главное выбрать правильный его оттенок. Если летом на пике актуальности был медно-рыжий, то осенью палитра ярких оттенков расширилась.

Как сообщает prostoway, осенью 2022 года стоит обратить внимание на три основных рыжих оттенка. Это корица, пряная вишня и неоновый мандарин. Подробнее об этих цветах — читайте далее.

Корица

Самый мягкий и природный рыжий – это оттенок корицы. Легкий медовый отлив и отсутствие ярких пигментов – очень напоминает натуральный оттенок. Стоит отметить, что этот цвет отлично подойдет к любому оттенку кожи: от белой до смуглой.

Пряная вишня

Яркий, смелый вишневый оттенок — отличный вариант для девушек, которые не боятся экспериментировать. Он очень похож на медный рыжий, но в нем больше красного.

Неоновый мандарин

Пожалуй, это самый яркий из всех рыжих оттенков, которые в тренде этой осенью. Отметим, что добиться такого оттенка достаточно тяжело, ведь нужно сначала хорошенько обесцветить волосы, а после периодически его обновлять. Но результат того стоит.

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