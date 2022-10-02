Наймодніший колір волосся осені: на які відтінки рудого слід звернути увагу в 2022 році (фото)

Якщо ви зважилися на кардинальну зміну іміджу, зверніть увагу на ці три кольори.

Рудий — це 100% наймодніший колір волосся сезону осінь 2022, проте головне вибрати правильний його відтінок. Якщо влітку на піку актуальності був мідно-рудий, восени палітра яскравих відтінків розширилася.

Як повідомляє prostoway, восени 2022 року варто звернути увагу на три основні руді відтінки. Це кориця, пряна вишня та неоновий мандарин. Детальніше про ці кольори читайте далі.

Кориця

Найм’якіший і природний рудий – це відтінок кориці. Легкий медовий відлив та відсутність яскравих пігментів – дуже нагадує натуральний відтінок. Цей колір відмінно підійде до будь-якого відтінку шкіри: від білої до смаглявої.

Пряна вишня

Яскравий, сміливий вишневий відтінок – чудовий варіант для дівчат, які не бояться експериментувати. Він дуже схожий на мідний рудий, але в ньому більше червоного.

Неоновий мандарин

Мабуть, це найяскравіший із усіх рудих відтінків, які у тренді цієї осені. Відзначимо, що досягти такого відтінку досить важко, адже потрібно спочатку добре знебарвити волосся, а потім періодично його оновлювати. Але результат того вартий.

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