Какие куртки актуальны весной 2023? Топ-5 моделей, в которых вы будете выглядеть великолепно (фото)

Одна из таких курточек должна быть в вашем весеннем гардеробе

Несмотря на то, что на календаре еще зима, никто не мешает модницам постепенно готовиться к наступлению весны. И первое, что нужно сделать — это ознакомиться с весенними трендами. Ранее мы рассказывали о самой стильной обуви на весну, а теперь хотим поделиться стильными фасонами курток.

Списком из пяти актуальных весенних курток поделилась в своем модном блоге в Инстаграм стилист Юлия Бондарчук. Стоит отметить, что как минимум один фасон задержался еще с прошлого года.

Также отметим, что несмотря на столь небольшую подборку, каждая модница сможет подобрать себе вариант по душе. Более того, все эти фасоны подходят девушкам разных возрастов, разного роста и фигуры.

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Дутые куртки

Стеганные куртки

Кожаные дутые куртки

Куртки с английскими лацканами по типу пальто

Также мы рассказывали, какие тренды аксессуаров будут править в этом году. Дизайнеры предлагают много блеска в виде пайеток, камешков, металлизированной кожи и не только.