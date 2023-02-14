Які куртки актуальні весною 2023 року? Топ-5 моделей, в яких ви виглядатимете чудово (фото)

Одна з таких курточок має бути у вашому весняному гардеробі

Попри те, що на календарі ще зима, ніхто не заважає модницям поступово готуватися до весни. І перше, що потрібно зробити – це ознайомитись із весняними трендами. Раніше ми розповідали про найстильніше взуття на весну, а тепер хочемо поділитися стильними фасонами курток.

Списком із п’яти актуальних весняних курток поділилася у своєму модному блозі в Інстаграм стиліст Юлія Бондарчук. Як мінімум один фасон затримався ще з минулого року.

Також відзначимо, що попри таку невелику добірку, кожна модниця зможе підібрати собі варіант до душі. Щобільше, всі ці фасони підходять дівчатам різного віку, різного зросту та фігури.

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Дуті куртки

Стеганні куртки

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Також ми розповідали, які тренди аксесуарів будуть правити цього року. Дизайнери пропонують багато блиску у вигляді паєток, каменів, металізованої шкіри і не тільки.