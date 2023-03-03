Не носите такое больше: неактуальные модели пиджаков, которым давно пора "на отдых" (фото)

Если вы любите носить пиджаки — то эта информация будет вам полезна

Каждый новый сезон появляются новые модные тренды и тенденции, при чем как в одежде, так и в обуви и аксессуарах. Однако модницы часто забывают, что одновременно с трендами появляются и антитренды, которые могут испортить весь образ, даже если все остальные вещи будут актуальными.

Стилист Екатерина Дорошенко в своем блоге в Инстаграм проиллюстрировала на конкретных примерах, какие особенности кройки, ткани, фурнитуры и других деталей делают пиджаки непригодными для современного гардероба.

Актуальные и неактуальные модели пиджаков в 2023 году:

Современные блейзеры имеют свободный силуэт, правильные лацканы, структурированный фасон, четкую линию плеча, матовую ткань, широкий ремень и длинный рукав.

имеют свободный силуэт, правильные лацканы, структурированный фасон, четкую линию плеча, матовую ткань, широкий ремень и длинный рукав. Неактуальные блейзеры имеют слишком облегающий силуэт, короткую длину, закругленные лацканы, трикотажную или блестящую ткань, прибранный рукав и прочее.

Ранее стилисты рассказали, как грамотно составлять базовый гардероб. Следует ознакомиться с примерами того, как с минимумом вещей создать множество стильных образов на каждый день.