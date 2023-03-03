Не носите таке більше: неактуальні моделі піджаків, яким давно час "на відпочинок" (фото)

Якщо ви любите носити піджаки — ця інформація буде вам корисна

Кожен новий сезон з’являються нові модні тренди та тенденції, причому як у одязі, так і у взутті та аксесуарах. Однак модниці часто забувають, що одночасно з трендами з’являються і антитренди, які можуть зіпсувати весь образ, навіть якщо всі інші речі будуть актуальними.

Стиліст Катерина Дорошенко у своєму блозі в Інстаграм проілюструвала на конкретних прикладах, які особливості крою, тканини, фурнітури та інших деталей роблять піджаки непридатними для сучасного гардеробу.

Актуальні та неактуальні моделі піджаків у 2023 році:

Сучасні блейзери мають вільний силует, правильні лацкани, структурований фасон, чітку лінію плеча, матову тканину, широкий ремінь та довгий рукав.

мають вільний силует, правильні лацкани, структурований фасон, чітку лінію плеча, матову тканину, широкий ремінь та довгий рукав. Неактуальні блейзери мають обтислий силует, коротку довжину, закруглені лацкани, трикотажну або блискучу тканину, прибраний рукав та інше.

Раніше стилісти розповіли, як грамотно складати базовий гардероб. Потрібно ознайомитися з прикладами того, як з мінімумом речей створити безліч стильних образів на кожен день.