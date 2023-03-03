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Не носите таке більше: неактуальні моделі піджаків, яким давно час "на відпочинок" (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Актуальні та неактуальні моделі піджаків Новина оновлена 03 березня 2023, 08:39
Актуальні та неактуальні моделі піджаків. Фото pexels.com

Якщо ви любите носити піджаки — ця інформація буде вам корисна

Кожен новий сезон з’являються нові модні тренди та тенденції, причому як у одязі, так і у взутті та аксесуарах. Однак модниці часто забувають, що одночасно з трендами з’являються і антитренди, які можуть зіпсувати весь образ, навіть якщо всі інші речі будуть актуальними.

Стиліст Катерина Дорошенко у своєму блозі в Інстаграм проілюструвала на конкретних прикладах, які особливості крою, тканини, фурнітури та інших деталей роблять піджаки непридатними для сучасного гардеробу.

Актуальні та неактуальні моделі піджаків у 2023 році:

  • Сучасні блейзери мають вільний силует, правильні лацкани, структурований фасон, чітку лінію плеча, матову тканину, широкий ремінь та довгий рукав.
  • Неактуальні блейзери мають обтислий силует, коротку довжину, закруглені лацкани, трикотажну або блискучу тканину, прибраний рукав та інше.
Актуальні та неактуальні моделі піджаків у 2023 році
Актуальні та неактуальні моделі піджаків у 2023 році
Актуальні та неактуальні моделі піджаків у 2023 році
Актуальні та неактуальні моделі піджаків у 2023 році
Актуальні та неактуальні моделі піджаків у 2023 році

Раніше стилісти розповіли, як грамотно складати базовий гардероб. Потрібно ознайомитися з прикладами того, як з мінімумом речей створити безліч стильних образів на кожен день.

Теги:
#Мода #Жіноча мода #Піджак