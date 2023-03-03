Не носите таке більше: неактуальні моделі піджаків, яким давно час "на відпочинок" (фото)
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Якщо ви любите носити піджаки — ця інформація буде вам корисна
Кожен новий сезон з’являються нові модні тренди та тенденції, причому як у одязі, так і у взутті та аксесуарах. Однак модниці часто забувають, що одночасно з трендами з’являються і антитренди, які можуть зіпсувати весь образ, навіть якщо всі інші речі будуть актуальними.
Стиліст Катерина Дорошенко у своєму блозі в Інстаграм проілюструвала на конкретних прикладах, які особливості крою, тканини, фурнітури та інших деталей роблять піджаки непридатними для сучасного гардеробу.
Актуальні та неактуальні моделі піджаків у 2023 році:
- Сучасні блейзери мають вільний силует, правильні лацкани, структурований фасон, чітку лінію плеча, матову тканину, широкий ремінь та довгий рукав.
- Неактуальні блейзери мають обтислий силует, коротку довжину, закруглені лацкани, трикотажну або блискучу тканину, прибраний рукав та інше.
Раніше стилісти розповіли, як грамотно складати базовий гардероб. Потрібно ознайомитися з прикладами того, як з мінімумом речей створити безліч стильних образів на кожен день.