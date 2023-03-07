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Косухи, тренчи и винтаж: что носить весной 2023 года, чтобы быть неотразимой (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Актуальная верхняя одежда на весну 2023
Актуальная верхняя одежда на весну 2023. Фото gettyimages

Эти вещи не только выглядят стильно, но и подходят для ношения каждый день

Весна понемногу меняет погоду в свою, теплую, сторону, и на улицах уже все меньше и меньше людей в зимних куртках и пуховиках. Поэтому пора задуматься о покупке верхней одежды на весну, которая будет актуальной и стильной в 2023 году.

Украинский стилист Матвей Калугин в своем модном блоге в Инстаграм поделился главными трендами верхней одежды на весну 2023 года. Что же мы будет носить в этом сезоне?

Актуальная верхняя одежда на весну 2023

  • Бомберы в разных фактурах — крой-оверсайз, а вот длина может быть как к середине бедра, так и укороченной. Этой весной особенно актуальными будут модели из шерсти и кожи.
Актуальная верхняя одежда на весну 2023
  • Пальто макси оверсайз. Звездное время для фанатов максимального комфорта и комфорта.⠀
Актуальная верхняя одежда на весну 2023
  • Короткие пальто. Если вы часто носите брюки, джинсы или юбки макси, то такая модель будет хорошо с ними комбинироваться.
Актуальная верхняя одежда на весну 2023
  • Тренчи из кожи и винила. Этой весной стоит ожидать большей популярности цветных вариаций.⠀
Актуальная верхняя одежда на весну 2023
  • Укороченные тренчи.⠀
Актуальная верхняя одежда на весну 2023
  • Жилеты - можно выбирать жилет из овчины, нейлона или кожи. И не ограничивайте себя в стилизациях.
Актуальная верхняя одежда на весну 2023
  • Косухи "под винтаж" — с потертостями, выцветшие, словно "помятые" — чем больше подобных характеристик, тем лучше.
Актуальная верхняя одежда на весну 2023
  • Джинсовки и жилеты из денима — выбирайте асимметричные изделия, укороченные или с деконструированными элементами.
Актуальная верхняя одежда на весну 2023

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие нескучные аксессуары актуальны в 2023 году. Тренды, которые способны завершить простейший образ и сделать его более эффектным.

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#Мода #Женская мода #Стиль