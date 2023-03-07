Косухи, тренчі та вінтаж: що носити навесні 2023 року, щоб бути чарівною (фото)
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Ці речі не тільки виглядають стильно, але й підходять для носіння щодня
Весна потроху змінює погоду у свій, теплий бік, і на вулицях уже дедалі менше людей у зимових куртках та пуховиках. Тому час задуматися про купівлю верхнього одягу на весну, який буде актуальним і стильним у 2023 році.
Український стиліст Матвій Калугін у своєму модному блозі в Інстаграм поділився головними трендами верхнього одягу на весну 2023 року. Що ж ми будемо носити цього сезону?
Актуальний верхній одяг на весну 2023
- Бомбери в різних фактурах — крій-оверсайз, а ось довжина може бути як до середини стегна, так і вкороченою. Цієї весни особливо актуальними будуть моделі з вовни та шкіри.
- Пальто максі оверсайз. Зірковий час для фанатів максимального комфорту та комфорту.⠀
- Короткі пальта. Якщо ви часто носите штани, джинси чи спідниці максі, то така модель буде добре з ними комбінуватися.
- Тренчі зі шкіри та вінілу. Цієї весни варто очікувати більшої популярності кольорових варіацій.⠀
- Укорочені тренчі.⠀
- Жилети можна вибирати жилет з овчини, нейлону або шкіри. І не обмежуйте себе у стилізаціях.
- Косухи "під вінтаж" — з потертостями, вицвілі, наче "пом’яті" — чим більше подібних характеристик, тим краще.
- Джинсівки та жилети з деніму — вибирайте асиметричні вироби, укорочені або з деконструйованими елементами.
Раніше "Телеграф" розповідав, які ненудні аксесуари є актуальними у 2023 році. Тренди, які здатні завершити найпростіший образ та зробити його ефектнішим.