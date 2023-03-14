Никогда так не делайте: ошибки в образе, которые "убивают" ваш стиль

Неправильное сочетание вещей в образе может напрочь его испортить

Иметь в своем гардеробе трендовые вещи — это очень хорошо, однако важнее это уметь правильно их сочетать и носить. Всего несколько банальных ошибок могут напрочь его испортить.

Стилист Эльвира Лиорзу, которая ведет свой блог в Инстаграм под ником mooneliya, поделилась на своей странице в соцсети тремя основными ошибками, которые никогда не стоит совершать.

Топ-3 главных ошибок в стиле

Не носите кроссовки для спорта в повседневных образах — выбирайте кеды или кроссовки в стиле кежуал.

Бретельки, смотрящиеся от бюстгальтера могут испортить весь образ — носите белье без бретелек или выбирайте закрытые топы, там где бретельки не будут заметны.

Кеды или кроссовки с колготками выглядят не очень стильно — под колготки выбирайте более классическую обувь: туфли, балетки, лоферы.

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