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Ніколи так не робіть: помилки в образі, що "вбивають" ваш стиль

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Топ-3 помилок у стилі, які роблять багато
Топ-3 помилок у стилі, які роблять багато. Фото pexels.com

Неправильне поєднання речей в образі може геть-чисто його зіпсувати

Мати у своєму гардеробі трендові речі – це дуже добре, проте важливіше це вміти правильно їх поєднувати та носити. Усього кілька банальних помилок можуть геть-чисто його зіпсувати.

Стиліст Ельвіра Ліорзу, яка веде свій блог в Інстаграм під ніком mooneliya, поділилася на своїй сторінці в соцмережі трьома основними помилками, які ніколи не варто робити.

Топ-3 головних помилок у стилі

  • Не носите кросівки для спорту у повсякденних образах — вибирайте кеди або кросівки у стилі кежуал.
  • Бретельки, що виглядають від бюстгальтера можуть зіпсувати весь образ — носіть білизну без бретельок або вибирайте закриті топи, де бретельки не будуть помітні.
  • Кеди або кросівки з колготками виглядають не дуже стильно — під колготки вибирайте класичніше взуття: туфлі, балетки, лофери.

Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття на піку тенденцій навесні 2023 року. Дизайнери представили красиві та зручні черевики, чоботи, туфлі та кросівки цього сезону. Також ми розповідали, яке взуття "краде стрункість" і перейшло в розряд антитрендів цього сезону.

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#Мода #Жіноча мода #Стиль