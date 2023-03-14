Ніколи так не робіть: помилки в образі, що "вбивають" ваш стиль

Неправильне поєднання речей в образі може геть-чисто його зіпсувати

Мати у своєму гардеробі трендові речі – це дуже добре, проте важливіше це вміти правильно їх поєднувати та носити. Усього кілька банальних помилок можуть геть-чисто його зіпсувати.

Стиліст Ельвіра Ліорзу, яка веде свій блог в Інстаграм під ніком mooneliya, поділилася на своїй сторінці в соцмережі трьома основними помилками, які ніколи не варто робити.

Топ-3 головних помилок у стилі

Не носите кросівки для спорту у повсякденних образах — вибирайте кеди або кросівки у стилі кежуал.

Бретельки, що виглядають від бюстгальтера можуть зіпсувати весь образ — носіть білизну без бретельок або вибирайте закриті топи, де бретельки не будуть помітні.

Кеди або кросівки з колготками виглядають не дуже стильно — під колготки вибирайте класичніше взуття: туфлі, балетки, лофери.

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