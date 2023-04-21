Важная часть летнего образа: тренды педикюра, которые будут актуальны в 2023 (фото)

Сезон педикюра очень близко, пора подумать о дизайнах

На улице становится все теплее и теплей, а, значит, сезон открытой обуви и красивого педикюра уже близко. А летом педикюр — это важная часть образа, особенно, если вы любите ходить в сандалиях и босоножках.

Конечно, аккуратный педикюр без покрытия — это вечная классика, но летом всегда хочется добавить ярких красок, пишет glam. О главных педикюрных трендах этого сезона — далее в материале.

Тренды педикюра 2023:

Самым популярным вариантом по-прежнему остается однотонное покрытие: какой бы цвет вы ни выбрали, такой педикюр всегда будет смотреться аккуратно. Можно остановить свой выбор на самых классических цветах — красном, бордовом или черном, а можно — использовать модные оттенки сезона. Этим летом на пике популярности все оттенки зеленого и розового, желтый, оранжевый, лавандовый и голубой.

Также в трендах и необычный педикюр — абстрактные изображения, геометрия или даже настоящая живопись.

Ну и куда же без классики - френч с белыми "кончиками". Также можно разбавить все цветом — все те же зеленые, розовые и голубые оттенки будут прекрасно смотреться как в однотонном покрытии, так и во французском педикюре.

Ранее "Телеграф" рассказывал о будущих маникюрных тенденциях летом 2023 года. Готовьтесь к невероятно ярким цветам и идеям!