Важная часть летнего образа: тренды педикюра, которые будут актуальны в 2023 (фото)
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Сезон педикюра очень близко, пора подумать о дизайнах
На улице становится все теплее и теплей, а, значит, сезон открытой обуви и красивого педикюра уже близко. А летом педикюр — это важная часть образа, особенно, если вы любите ходить в сандалиях и босоножках.
Конечно, аккуратный педикюр без покрытия — это вечная классика, но летом всегда хочется добавить ярких красок, пишет glam. О главных педикюрных трендах этого сезона — далее в материале.
Тренды педикюра 2023:
Самым популярным вариантом по-прежнему остается однотонное покрытие: какой бы цвет вы ни выбрали, такой педикюр всегда будет смотреться аккуратно. Можно остановить свой выбор на самых классических цветах — красном, бордовом или черном, а можно — использовать модные оттенки сезона. Этим летом на пике популярности все оттенки зеленого и розового, желтый, оранжевый, лавандовый и голубой.
Также в трендах и необычный педикюр — абстрактные изображения, геометрия или даже настоящая живопись.
Ну и куда же без классики - френч с белыми "кончиками". Также можно разбавить все цветом — все те же зеленые, розовые и голубые оттенки будут прекрасно смотреться как в однотонном покрытии, так и во французском педикюре.
Ранее "Телеграф" рассказывал о будущих маникюрных тенденциях летом 2023 года. Готовьтесь к невероятно ярким цветам и идеям!