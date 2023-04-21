Важлива частина літнього образу: тренди педикюру, які будуть актуальними у 2023 (фото)

Сезон педикюру дуже близько, настав час подумати про дизайни

На вулиці стає все тепліше і тепліше, а отже, сезон відкритого взуття та гарного педикюру вже близько. А влітку педикюр — це важлива частина образу, особливо якщо ви любите ходити в сандалях і босоніжках.

Звичайно, акуратний педикюр без покриття — це вічна класика, але влітку завжди хочеться додати яскравих фарб, пише glam. Про головні педикюрні тренди цього сезону — далі у матеріалі.

Тренди педикюру 2023:

Найпопулярнішим варіантом залишається однотонне покриття: який би колір ви не вибрали, такий педикюр завжди буде виглядати акуратно. Можна зупинити свій вибір на класичних кольорах — червоному, бордовому або чорному, а можна — використовувати модні відтінки сезону. Цього літа на піку популярності всі відтінки зеленого та рожевого, жовтий, помаранчевий, лавандовий та блакитний.

Також у трендах і незвичайний педикюр – абстрактні зображення, геометрія чи навіть справжній живопис.

Ну і куди ж без класики – френч із білими "кінчиками". Також можна розбавити все кольором — все ті ж зелені, рожеві та блакитні відтінки матимуть чудовий вигляд як в однотонному покритті, так і у французькому педикюрі.

Раніше "Телеграф" розповідав про майбутні манікюрні тенденції влітку 2023 року. Готуйтеся до неймовірно яскравих кольорів та ідей!