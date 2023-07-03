Лучшие идеи для жаркой погоды: как сделать стильную прическу на 10 минут

С помощью этих причесок можно "освежить" свой образ

Чтобы волосы были красивыми и шелковистыми, за ними необходимо правильно ухаживать и периодически обновлять свою стрижку. Но летом наши локоны испытывают настоящий стресс из-за сильной жары и вредного воздействия солнечных лучей. И чтобы минимизировать этот вред, нужно выбирать правильную прическу.

В жаркую погоду не охота долго возиться с волосами, особенно, если они длинные. Но при этом хочется выглядеть опрятно и красиво. В таком случае, эксперты в материале OBOZREVATEL подсказали, как можно "освежить" свой образ прической, на создание которой у вас уйдет 10 минут.

Какую прическу сделать в жару

Высокий небрежный пучок

Самая быстрая и комфортная прическа для женщин — свободный пучок. Она станет настоящим спасением в жаркую погоду. Чтобы сделать этот вариант прически более стильным и элегантным, повяжите вокруг резинки шелковой платок, а пряди у лица немного подкрутите.

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Гладкий низкий пучок

Это простая в исполнении, но весьма элегантная прическа, которую можно сделать всего за 10 минут. Просто соберите локоны в низкий хвост, закрутить в жгут и закрепите с помощью резинки. Можно для яркости добавить в прическу стильный ободок.

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Хвост-мальвинка

Эта прическа популярна еще с детства, ее обожают такие известные личности как Белла Хадид и Ариана Гранде. Для того, чтобы ее сделать потребуется всего пара минут. Отделите немного прядей сверху, соберите их на макушке в хвост или пучок, а остальные локоны оставьте распущенными. Для объема предварительно сделайте начес и подкрутите волосы.

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Пучок из кос

Еще одна вариация пучка, которая подойдет на каждый день в жару и практически под любой образ. Просто заплетите низкую косу и завяжите ее в пучок. Все, прическа готова! Можно также добавить какой-то аксессуар, например, стильную заколку.

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Небрежная коса

Чтобы волосы не мешали, можно заплести их в косичку, немного растрепав пряди, добавив небрежности. Украсить ее эксперты рекомендуют красивой заколкой или платком, завязав его вместо резинки.

стильные прически на лето

"Телеграф" писал ранее, какие женские короткие прически пользуются популярностью в 2023 году. Благодаря им ваш образ получится модным и стильным.