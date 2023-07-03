Рус

Найкращі ідеї для спекотної погоди: як зробити стильну зачіску на 10 хвилин

Автор
Світлана Шкурупій Світлана Шкурупій
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Яку зачіску зробити у спеку
Яку зачіску зробити у спеку. Фото lemonade.style

За допомогою цих зачісок можна "освіжити" свій образ

Щоб волосся було красивим та шовковистим, за ним необхідно правильно доглядати і періодично оновлювати свою стрижку. Але влітку наші локони відчувають справжній стрес через сильну спеку і шкідливий вплив сонячних променів. І щоби мінімізувати цю шкоду, потрібно вибирати правильну зачіску.

У спеку не хочеться довго возитися з волоссям, особливо, якщо воно довге. Але при цьому хочеться виглядати охайно та красиво. У такому випадку, експерти в матеріалі OBOZREVATEL підказали, як можна "освіжити" свій образ зачіскою, створення якої у вас займе 10 хвилин.

Яку зачіску зробити у спеку

Високий недбалий пучок

Найшвидша і найкомфортніша зачіска для жінок — вільний пучок. Вона стане справжнім порятунком у спеку. Щоб зробити цей варіант зачіски стильнішим і елегантнішим, пов’яжіть навколо гумки шовкову хустку, а пасма біля обличчя трохи підкрутіть.

Високий недбалий пучок
модні зачіски на літо 2023

Гладкий низький пучок

Це проста у виконанні, але дуже елегантна зачіска, яку можна зробити лише за 10 хвилин. Просто зберіть локони в низький хвіст, закрутіть в джгут і закріпіть гумкою. Можна додати яскравість до зачіски, одягнувши стильний обідок.

Гладкий низький пучок
яку зачіску зробити цього літа

Хвіст-мальвінка

Ця зачіска популярна ще з дитинства, її обожнюють такі відомі особистості як Белла Хадід та Аріана Гранде. Для того, щоб її зробити потрібно всього кілька хвилин. Відокремте трохи пасм зверху, зберіть їх на маківці в хвіст або пучок, а інші локони залиште розпущеними. Для об’єму попередньо зробіть начіс й підкрутіть волосся.

Хвіст-мальвінка
яку зачіску зробити у спеку

Пучок із кіс

Ще одна варіація пучка, яка підійде щодня в спеку і практично під будь-який образ. Просто заплетіть низьку косу і зав’яжіть її в пучок. Все, зачіска готова! Можна також додати якийсь аксесуар, наприклад, стильну шпильку.

Пучок із кіс
як зробити стильну зачіску на 10 хвилин

Недбала коса

Щоб волосся не заважало, можна заплести його в косу, трохи розтріпавши пасма, додавши недбалості. Прикрасити її експерти рекомендують гарною шпилькою або хусткою, зав’язавши її замість гумки.

Недбала коса
стильні зачіски на літо

"Телеграф" писав раніше, які жіночі короткі зачіски користуються популярністю у 2023 році. Завдяки їм ваш образ вийде модним та стильним.

Теги:
#Мода #Літо #Зачіска