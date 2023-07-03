Найкращі ідеї для спекотної погоди: як зробити стильну зачіску на 10 хвилин

За допомогою цих зачісок можна "освіжити" свій образ

Щоб волосся було красивим та шовковистим, за ним необхідно правильно доглядати і періодично оновлювати свою стрижку. Але влітку наші локони відчувають справжній стрес через сильну спеку і шкідливий вплив сонячних променів. І щоби мінімізувати цю шкоду, потрібно вибирати правильну зачіску.

У спеку не хочеться довго возитися з волоссям, особливо, якщо воно довге. Але при цьому хочеться виглядати охайно та красиво. У такому випадку, експерти в матеріалі OBOZREVATEL підказали, як можна "освіжити" свій образ зачіскою, створення якої у вас займе 10 хвилин.

Яку зачіску зробити у спеку

Високий недбалий пучок

Найшвидша і найкомфортніша зачіска для жінок — вільний пучок. Вона стане справжнім порятунком у спеку. Щоб зробити цей варіант зачіски стильнішим і елегантнішим, пов’яжіть навколо гумки шовкову хустку, а пасма біля обличчя трохи підкрутіть.

модні зачіски на літо 2023

Гладкий низький пучок

Це проста у виконанні, але дуже елегантна зачіска, яку можна зробити лише за 10 хвилин. Просто зберіть локони в низький хвіст, закрутіть в джгут і закріпіть гумкою. Можна додати яскравість до зачіски, одягнувши стильний обідок.

яку зачіску зробити цього літа

Хвіст-мальвінка

Ця зачіска популярна ще з дитинства, її обожнюють такі відомі особистості як Белла Хадід та Аріана Гранде. Для того, щоб її зробити потрібно всього кілька хвилин. Відокремте трохи пасм зверху, зберіть їх на маківці в хвіст або пучок, а інші локони залиште розпущеними. Для об’єму попередньо зробіть начіс й підкрутіть волосся.

яку зачіску зробити у спеку

Пучок із кіс

Ще одна варіація пучка, яка підійде щодня в спеку і практично під будь-який образ. Просто заплетіть низьку косу і зав’яжіть її в пучок. Все, зачіска готова! Можна також додати якийсь аксесуар, наприклад, стильну шпильку.

як зробити стильну зачіску на 10 хвилин

Недбала коса

Щоб волосся не заважало, можна заплести його в косу, трохи розтріпавши пасма, додавши недбалості. Прикрасити її експерти рекомендують гарною шпилькою або хусткою, зав’язавши її замість гумки.

стильні зачіски на літо

"Телеграф" писав раніше, які жіночі короткі зачіски користуються популярністю у 2023 році. Завдяки їм ваш образ вийде модним та стильним.