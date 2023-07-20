Не только с джинсами: стильные образы с клетчатой рубашкой, которые можно носить круглый год (фото)

Рубашка в клеточку давно стала одним из базовых элементов гардероба

Некоторые вещи практически не выходят из моды и могут оставаться атрибутом базовой капсулы круглый год. С рубашкой в клеточку можно составить уйму стильных образов, хоть романтических, хоть кэжуал.

Как носить клетчатую рубашку, чтобы выглядеть стильно? Об этом рассказал блог стилистки anna.le.nova в Instagram.

По словам стилистки, рубашка в клетку — практичная, стильная и функциональная вещь, которая была актуальна всегда, однако сейчас переживает свое фэшн-перерождение. Это отличный элемент базового гардероба, так как придаст образам трендовой многослойности и креативности. А наибольшее преимущество клетчатой рубашки – возможность использовать в луках круглый год.

Клетчатая рубашка отлично сочетается с джинсами, брюками, юбками и платьями. Может служить одним из слоев в образе с топами, майками и футболками. Носите рубашку отдельно как верхний слой, надевайте сверху чего-то или завязывайте на бедрах. Кеды и кроссовки поддержат более традиционное использование клетчатой рубашки в образах, а балетки или каблуки создадут контраст стилей.

Стильные образы с клетчатой рубашкой

Рубашка в летних нарядах

Как верхний слой

Многослойные аутфиты

В завязанном виде

На любой цвет и вкус

Луки для межсезонья

Косуха и рубашка - удачный микс

С платьями и юбками

С джинсами любых цветов

Ранее "Телеграф" рассказывал, как стильно носить этим летом другой базовый элемент гардероба – обычную майку. Вы сможете составить потрясающие наряды, если учтете небольшие советы стилистов.