Не лише з джинсами: стильні образи з картатою сорочкою, які можна носити цілий рік (фото)
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Сорочка в клітинку давно стала одним із базових елементів гардеробу
Деякі речі практично не виходять із моди і можуть залишатися атрибутом базової капсули цілий рік. З сорочкою в клітинку можна скласти безліч стильних образів, хоч романтичних, хоч кежуал.
Як носити картату сорочку, щоб мати стильний вигляд? Про це розповів блог стилістки anna.le.nova в Instagram.
За словами стилістки, сорочка в клітку — практична, стильна та функціональна річ, яка була актуальною завжди, проте зараз переживає своє фешн-переродження. Це відмінний елемент базового гардеробу, бо надасть образам трендової багатошарової й креативності. А найбільша перевага картатої сорочки – можливість використовувати в луках цілий рік.
Картата сорочка відмінно поєднується з джинсами, штанами, спідницями та сукнями. Може служити одним із шарів в образі з топами, майками й футболками. Носіть сорочку окремо як верхній шар, надягайте зверху чогось або зав’язуйте на стегнах. Кеди та кросівки підтримають традиційніше використання картатої сорочки в образах, а балетки або підбори створять контраст стилів.
Стильні образи з картатою сорочкою
Раніше "Телеграф" розповідав, як стильно носити цього літа інший базовий елемент гардеробу – звичайну майку. Ви зможете скласти чудові вбрання, якщо врахуєте невеликі поради стилістів.