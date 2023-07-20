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Не лише з джинсами: стильні образи з картатою сорочкою, які можна носити цілий рік (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Клітинrа – вічно модний принт Новина оновлена 20 липня 2023, 16:29
Клітинrа – вічно модний принт. Фото Freepik

Сорочка в клітинку давно стала одним із базових елементів гардеробу

Деякі речі практично не виходять із моди і можуть залишатися атрибутом базової капсули цілий рік. З сорочкою в клітинку можна скласти безліч стильних образів, хоч романтичних, хоч кежуал.

Як носити картату сорочку, щоб мати стильний вигляд? Про це розповів блог стилістки anna.le.nova в Instagram.

За словами стилістки, сорочка в клітку — практична, стильна та функціональна річ, яка була актуальною завжди, проте зараз переживає своє фешн-переродження. Це відмінний елемент базового гардеробу, бо надасть образам трендової багатошарової й креативності. А найбільша перевага картатої сорочки – можливість використовувати в луках цілий рік.

Картата сорочка відмінно поєднується з джинсами, штанами, спідницями та сукнями. Може служити одним із шарів в образі з топами, майками й футболками. Носіть сорочку окремо як верхній шар, надягайте зверху чогось або зав’язуйте на стегнах. Кеди та кросівки підтримають традиційніше використання картатої сорочки в образах, а балетки або підбори створять контраст стилів.

Стильні образи з картатою сорочкою

Образи з картатою сорочкою
Сорочка в літньому вбранні
Образи з картатою сорочкою
Як верхній шар
Образи з картатою сорочкою
Багатошарові аутфіти
Образи з картатою сорочкою
У зав’язаному вигляді
Образи з картатою сорочкою
На будь-який колір та смак
Образи з картатою сорочкою
Луки для міжсезоння
Образи з картатою сорочкою
Косуха та сорочка — вдалий мікс
Образи з картатою сорочкою
З сукнями та спідницями
Образи з картатою сорочкою
З джинсами будь-яких кольорів

Раніше "Телеграф" розповідав, як стильно носити цього літа інший базовий елемент гардеробу – звичайну майку. Ви зможете скласти чудові вбрання, якщо врахуєте невеликі поради стилістів.

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#Стиль #Сорочка в клітку #Сорочка в клітинку