Не лише з джинсами: стильні образи з картатою сорочкою, які можна носити цілий рік (фото)

Сорочка в клітинку давно стала одним із базових елементів гардеробу

Деякі речі практично не виходять із моди і можуть залишатися атрибутом базової капсули цілий рік. З сорочкою в клітинку можна скласти безліч стильних образів, хоч романтичних, хоч кежуал.

Як носити картату сорочку, щоб мати стильний вигляд? Про це розповів блог стилістки anna.le.nova в Instagram.

За словами стилістки, сорочка в клітку — практична, стильна та функціональна річ, яка була актуальною завжди, проте зараз переживає своє фешн-переродження. Це відмінний елемент базового гардеробу, бо надасть образам трендової багатошарової й креативності. А найбільша перевага картатої сорочки – можливість використовувати в луках цілий рік.

Картата сорочка відмінно поєднується з джинсами, штанами, спідницями та сукнями. Може служити одним із шарів в образі з топами, майками й футболками. Носіть сорочку окремо як верхній шар, надягайте зверху чогось або зав’язуйте на стегнах. Кеди та кросівки підтримають традиційніше використання картатої сорочки в образах, а балетки або підбори створять контраст стилів.

Стильні образи з картатою сорочкою

Сорочка в літньому вбранні

Як верхній шар

Багатошарові аутфіти

У зав’язаному вигляді

На будь-який колір та смак

Луки для міжсезоння

Косуха та сорочка — вдалий мікс

З сукнями та спідницями

З джинсами будь-яких кольорів

Раніше "Телеграф" розповідав, як стильно носити цього літа інший базовий елемент гардеробу – звичайну майку. Ви зможете скласти чудові вбрання, якщо врахуєте невеликі поради стилістів.