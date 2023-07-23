Отличная замена топу: какая рубашка стала самой модной этим летом (фото)

Рубашки относятся к ключевым элементам базового женского гардероба

Рубашки являются неотъемлемым атрибутом в гардеробе каждой современной женщины, ведь с их помощью можно создать множество стильных летних образов. Но особой популярностью в этом сезоне пользуется укороченная рубашка, которая отлично подчеркивает фигуру.

В материале Voici эксперты рассказали, почему эта рубашка заполонила сердца модниц и с чем ее правильно сочетать, чтобы образ получился красивым и стильным.

Какая рубашка сейчас в тренде

Укороченные рубашки, представленные в разных вариантах, не только являются отличной заменой топам, но и настоящим спасением в жаркую погоду. Этот предмет гардероба можно смело сочетать с джинсами, юбками разной длины, а также брюками и шортами — зависит от вашего настроения и мероприятия, на которое вы формируете свой look.

с чем носить укороченную рубашку

Эксперты советуют дополнять наряд классическими туфлями-лодочками, босоножками, ну или же простыми кедами. Вся эта обувь будет хорошо смотреться с укороченным верхом.

как носить самую модную рубашку лета 2023. Фото: Getty Images

Образы с такой рубашкой сочетают в себе официальный стиль, соблазнительность и женственность. Но если у вас нет укороченной рубашки — не беда, ведь обычную рубашку можно искусственно укоротить, завязав края на талии.

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