Відмінна заміна топу: яка сорочка стала наймоднішою цього літа (фото)

Сорочки відносяться до ключових елементів базового жіночого гардеробу

Сорочки є невід’ємним атрибутом у гардеробі кожної сучасної жінки, адже за їхньою допомогою можна створити безліч стильних літніх образів. Але особливою популярністю цього сезону користується вкорочена сорочка, яка чудово підкреслює фігуру.

У матеріалі Voici експерти розповіли, чому ця сорочка заполонила серця модниць і з чим її правильно поєднувати, щоб образ вийшов красивим та стильним.

Яка сорочка зараз у тренді

Укорочені сорочки, представлені в різних варіантах, не тільки є чудовою заміною топам, а й справжнім порятунком у спеку. Цей предмет гардеробу можна сміливо поєднувати з джинсами, спідницями різної довжини, а також брюками та шортами – залежить від вашого настрою та заходу, на який ви формуєте свій look.

з чим носити вкорочену сорочку

Експерти радять доповнювати вбрання класичними туфлями-човниками, босоніжками, ну або простими кедами. Все це взуття добре виглядатиме з укороченим верхом.

як носити наймоднішу сорочку літа 2023. Фото: Getty Images

Образи з такою сорочкою поєднують у собі офіційний стиль, спокусливість та жіночність. Але якщо у вас немає вкороченої сорочки – не біда, адже звичайну сорочку можна штучно вкоротити, зав’язавши краї на талії.

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