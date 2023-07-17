Повний несмак: які блузи безнадійно вийшли з моди та зіпсують ваш образ

Застарілі моделі видають поганий смак і роблять образ непризентабельним

Якщо хочете виглядати стильно та ефектно, тоді потрібно стежити не лише за модними тенденціями, а й за антитрендами, які можуть зіпсувати будь-який look. Є багато речей, які давно застаріли, а значитьвід них настав час позбавлятися.

Експерти в матеріалі OBOZREVATEL розповіли, які моделі блуз давно вийшли з моди, тому їх не можна одягати цього літнього сезону, щоб оточуючі не подумали, що у вас відсутній смак і стиль.

Які блузи давно вийшли з моди

Блузи з рюшами

Попри те, що такі варіанти блуз здатні візуально збільшити об’єм грудей, вони роблять фігуру ширшою загалом. Цього сезону модницям представили безліч інших, більш стильних варіантів, наприклад, з вишивкою або мереживом, які виглядатимуть витончено та стильно. Краще вибирати блузу з універсальним декором, ніж носити рюші, які давно не популярні.

які моделі блуз більше не в моді

Блузи з глибоким вирізом та прозорою тканиною

Якщо хочете виглядати ефектніше, то можна вибирати красивіші, але менш стримані варіанти, тому що не варто "кричати" про свою сексуальність, це робить образ безглуздим і занадто зухвалим. Враховуючи, що блуза є елементом ділового стилю, то не варто вибирати модель з глибоким вирізом або з прозорого матеріалу.

моделі блуз, які давно застаріли

Блузи кислотного кольору та з яскравим принтом

Відмовтеся від блуз, які привертають увагу своїм насиченим кольором або яскравим принтом, тому що виділити своє вбрання можна за рахунок інших елементів, наприклад, правильно підібраних аксесуарів або взуття. "Кричучі" малюнки та написи будуть виглядати інфантильно та безглуздо.

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